НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

01.06.2026 20:23

За финалисту НБА лиге Њујорк Никсе одиграо је четири утакмице у НБА лиги да би га потом кошаркашка каријера водила по Старом континенту.

Били Герет инспирација је спортистима широм свијета. У дјетињству му је установљена ријетка крвна болест са којом се свакодневно бори, а упркос свим недаћама, остварио је сан и заиграо за Никсе у НБА лиги.

Дјечаци и дјевојчице из Бањалуке увидјели су нешто другачије принципе тренинга са Билијем Геретом и Лини Харпер. Претходно, су амерички спортисти одржали предавање с циљем да подијеле искуство од раних почетака па до професионалног нивоа.

КК Борац у сарадњи са америчком амбасадом у БиХ био је домаћин овог догађаја.

Циљ овог догађаја био је да спортисти кроз практичан рад, разговор и едукацију пренесу искуства младима и мотивишу их на њиховом професионалном путу.

