НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

Аутор:АТВ
Коментари:0
За финалисту НБА лиге Њујорк Никсе одиграо је четири утакмице у НБА лиги да би га потом кошаркашка каријера водила по Старом континенту.
Били Герет инспирација је спортистима широм свијета. У дјетињству му је установљена ријетка крвна болест са којом се свакодневно бори, а упркос свим недаћама, остварио је сан и заиграо за Никсе у НБА лиги.
Дјечаци и дјевојчице из Бањалуке увидјели су нешто другачије принципе тренинга са Билијем Геретом и Лини Харпер. Претходно, су амерички спортисти одржали предавање с циљем да подијеле искуство од раних почетака па до професионалног нивоа.
КК Борац у сарадњи са америчком амбасадом у БиХ био је домаћин овог догађаја.
Циљ овог догађаја био је да спортисти кроз практичан рад, разговор и едукацију пренесу искуства младима и мотивишу их на њиховом професионалном путу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
6 ч0
Кошарка
12 ч0
Кошарка
22 ч0
Кошарка
22 ч0
Најновије
20
35
20
23
20
23
20
20
20
18
Тренутно на програму