Љекари породичне медицине "завезаних руку“: Ограничења у прописивању лијекова стварају притисак

Аутор:Магдалена Глигић
Уговори које домови здравља склапају са Фондом здравственог осигурања Републике Српске ограничавају љекаре у раду, а посебно у броју лијекова који се могу издати на рецепт.
Ако прекораче планирани буџет, љекарима, према тврдњама неких од њих, слиједе казне. Због тога поједини љекари напуштају јавне установе. Из бањалучког Дома здравља до закључења овог прилога нисмо добили одговоре на питања о овој пракси.
Љекари породичне медицине раде под притиском због ограничења. Уколико прекораче буџет за лијекове, неки љекари страхују од санкција. Међу онима који су због оваквих и других проблема напустили дом здравља је и љекар Раде Дујаковић.
„С једне стране, Фонд је дао право на лијечење и лијекове, а с друге стране постоји притисак на породичну медицину да се та потрошња ограничи. Дошло се до парадоксалних ситуација у којима се броје не само таблете, већ и капи за очи, јединице инсулина итд. Били смо притиснути од Фонда и наших послодаваца да ограничимо потрошњу“, истакао је љекар Раде Дујаковић.
Питали смо бањалучки Дом здравља да ли формално-правно постоје санкције за љекаре који прекораче број рецепата, али нисмо добили одговор. Ситуација у другим установама је различита. У Добоју, на примјер, сваке године прекораче износ, а Фонд им одбија средства према потписаном уговору, али још не кажњавају љекаре.
„Ми у овој установи терет тих трошкова још нисмо пребацивали на докторе, односно нисмо их кажњавали. Анализе су показале да су прекорачења у највећој мјери учињена у циљу одржавања квалитета здравствене заштите“, казао је директор Дома здравља Добој Владимир Марковић, додајући да не искључује могућност да ће то морати да чине у будућности.
У Фонду здравственог осигурања РС наводе да породични љекари директно утичу на трошкове лијекова на рецепт. У уговорима је наведен буџет за лијекове, уз одредбу да ризик прекорачења уговорених средстава здравствене установе и Фонд дијеле у омјеру 50:50 одсто.
„То не значи да су доктори ограничени у прописивању рецепата; они имају обавезу да пропишу лијек који је неопходан. Љекари су дужни прописивати терапију према медицинским индикацијама и у рационалним количинама. Љекар не смије ускратити пацијенту неопходан лијек, нити би због тога смио бити кажњен од стране руководства установе“, навели су из ФЗО РС.
Из Синдиката здравствених радника кажу да нису упознати са случајевима одбијања дијела плате љекарима породичне медицине, нити су добили писане притужбе. Међутим, истичу да је проблем у самим уговорима између домова здравља и Фонда, који љекаре ограничавају у раду. Поручују да лијечење не би смјело бити ограничено, већ доступно свим грађанима.
