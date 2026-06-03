Четири пријатеља се суочила са јаким таласима у мору: Двојица преминула, двојица у тешком стању

Аутор:АТВ
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Тешка трагедија догодила се на обали Шенђина у Албанији, гдје су четири пријатеља са Косова ушла у море и суочила се са јаким таласима.
Како преноси извјештач Top Channela сумња се да су младиће повукле морске струје и таласи, при чему су двојица изгубила живот, док се за другу двојицу наводи да су у тешком стању.
Још нема званичне потврде надлежних органа о околностима догађаја и стању осталих особа.
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На лице мјеста се очекује долазак спасилачких служби и полиције како би се ситуација у потпуности разјаснила.
Истрага је у току, а надлежни би у наредним сатима требало да саопште више детаља.
(Телеграф.рс)
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