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Четири пријатеља се суочила са јаким таласима у мору: Двојица преминула, двојица у тешком стању

Аутор:

АТВ
03.06.2026 18:39

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Таласи у океану
Фото: pexels/ Shafky Zubair

Тешка трагедија догодила се на обали Шенђина у Албанији, гдје су четири пријатеља са Косова ушла у море и суочила се са јаким таласима.

Како преноси извјештач Top Channela сумња се да су младиће повукле морске струје и таласи, при чему су двојица изгубила живот, док се за другу двојицу наводи да су у тешком стању.

Још нема званичне потврде надлежних органа о околностима догађаја и стању осталих особа.

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На лице мјеста се очекује долазак спасилачких служби и полиције како би се ситуација у потпуности разјаснила.

Истрага је у току, а надлежни би у наредним сатима требало да саопште више детаља.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Албанија

Море

преминули

несрећа

таласи

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