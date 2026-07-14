Данас посебна сједница Народне скупштине

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена данас расправом о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова, с циљем унапређења безбједности у овој области.
Посланици ће разматрати и измјене закона о превозу опасних материја и обновљивим изворима енергије, као и извјештај о раду и извршењу буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству за прошлу годину.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
9 ч2
Република Српска
13 ч7
Република Српска
15 ч0
Република Српска
15 ч16
Најновије
08
35
08
27
08
27
08
25
08
21
Тренутно на програму