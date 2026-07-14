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Данас посебна сједница Народне скупштине

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 07:03

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Сједница Народне скупштине Републике Српске
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена данас расправом о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова, с циљем унапређења безбједности у овој области.

Посланици ће разматрати и измјене закона о превозу опасних материја и обновљивим изворима енергије, као и извјештај о раду и извршењу буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству за прошлу годину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превоз експлозивних материја

Народна скупштина Републике Српске

сједница

Бањалука

Република Српска

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