МУП истражује евентуалне неправилности у Палама

Аутор:Бранка Дакић
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Сви су здраво и добро – такве су информације из болнице у Источном Сарајеву. Љекарима у тој болници се послије неславне забаве пријавило 5 одраслих особа, од којих је четворо одмах ту ноћ пуштено кући, док је једна особа задржана у болници и љекари очекују да ће ускоро бити отпуштена из болнице.
Идентитет особе која је задржана у болници познат је широј јавности, полицији, али и грађанима на Палама. Остали који кажу да су оштећени траже објашњења из МУП-а.
"Ја хоћу да ми се каже што сам ја истучен. Не интересује ме ни Марко, нико ме не интересује, хоћу да знам што сам добио батине на правди Бога. Нагњечили су ми ребра, сломили ногу. Хоће ли мени неко сада доћи и рећи, извини, погријешили смо, ево теби десет дневница које си требао зарадити на Палама", рекао је Бојан Минић, конобар.
МУП прикупља званичне приговоре. Незванично, поред обезбјеђења које нема дозволу за обезбјеђење и таргетирано је акцијом, полиција је реаговала према оним који су ометали рад полиције кад су кренули да изводе припаднике обезбјеђења напоље. Извињење ће стићи ако тако утврди интерна контрола МУП-а, најављују званичници. Управо због тога на Пале је стигао директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.
"Човјек је ту дошао да каже да му је стварно жао што се десило, покренуо је унутрашњу контролу свега тога. Ми као родитељи нећемо, највјероватније стати на овоме. Ићи ћемо да се туже ти неки који су били одговорни за ово. Сад не могу рећи у име свих, мало нам је директор улио неку наду", рекао је Драган Јокић, отац Младена Јокића.
"Директор је саговорнике упознао са разлозима организовања наведене акције, док је грађанима који сматрају да су оштећени поручио да ће Јединица за унутрашњу контролу испитати сваки навод, те у складу са утврђеним чињеницама и важећим законским прописима, предузети одговарајуће мјере", саопштено је из МУП-а Републике Српске.
Раније су из МУП-а саопштили да су спроводили рацију због групе која нелегално обезбјеђује објекте, а чији су припадници познати полицији и због других кривичних дијела. Кострешевић се састао и са начелником Пала, али и градоначелником Источног Сарајева.
"Ја подржавам рад, да ме неко погрешно не схвати, и треба да раде, али да раде по закону и по овлаштењима која имају да не прекорачују своја овлаштења, позивам министра унутрашњих послова да преиспита шта се десило, да поднесе извјештај Тужилаштву, да Тужилаштво види да ли има елемената употребе прекомјерне силе", рекао је Дејан Којић, начелник Пала.
"Нећу ни у једном тренутку рећи полиција је тукла људе, али ћу рећи ако је полиција прекомјерно употријебила силу, онда у одговарајућем поступку треба да буду санкционисани и кажњени за то. Али ћу исто тако рећи МУП треба да ради свој посао, и уколико они кажу да је нешто незаконито, нелегално, подржавам их 100%", рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева.
Након рације, испоставило се да објекат некадашње дискотеке Енигма нема дозволу за рад, да организатор није регистрован за ту дјелатност, те да приведено обезбјеђење није легално. А о наводној прекомјерној употреби силе огласили су се и челни људи Републике Српске.
"Уколико буде било било каквих пропуста, они ће бити санкционисани и у име Владе – ако је неко претрпио било какво малтретирање или било шта што није заслужио, настојаћемо да то рехабилитујемо у сваком смислу те ријечи", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Република Српска
Минић: Завршава се контрола поводом догађаја у нелегалном објекту на Палама
Прије мање од мјесец дана, управо на Палама отворена је нова зграда Полиције. Том приликом први човјек СНСД-а је позвао је на нулту толеранцију за све који егзистирају с друге стране закона. Данас каже, у Источном Сарајеву се враћају криминалне групе које треба зауставити.
"Жао ми је што су неки момци и цуре са Пала се задесили ту и што се то десило. То ми је жао. Али да неко то користи за личну или неку другу промоцију то је проблем.Ако буде прекорачења овлаштења, наравно да ће одређени људи сносити санкције, али ја сам увијек на страни полиције и потребе да се успостави јавни ред и мир. На Палама, и Источном Сарајеву поновно се враћају криминалне групе које желе да превладају укупним дневним и ноћним ситуацијама и ми ћемо сада управо због њих и таквих лоцирати наше додатне безбједносне снаге, полицијске тамо јер сматрамо и бојимо се да због понашања таквих криминалних група један број људи има страх и ми не желимо да ико живи у страху у Републици Српској", рекао је Милорад Додик, лидер СНСД-а.
Република Српска
Додик: Чека се извјештај о поступању у Палама, али нико не може да понижава полицију
Било је данас и размјене оптужби на локалном и републичком институционалном, али и политичком нивоу. Начелник Пала рекао је да већ 7 година догађаје на Палама обезбјеђује група која нема дозволу за рад – не види у томе своју и позива на одговорност МУП-а.
Спорна група избацивача повезује се с Паљанима неславно познатим именима. Безбједносне околности на Палама и у Источном Сарајеву се мијењају – то не мора посебно да утврђује ниједна унутрашња контрола.
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