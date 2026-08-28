Logo

Шири се стравичан снимак: Адвокатица убијена усред дана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 22:35

Коментари:

0
Убиство адвокатице
Фото: Screenshot / X

Убиство Хелен Гилијане Силве Падиље у ресторану у насељу Сан Мартин де Порес, у провинцији Пакасмајо, изазвало је велику потресеност у сјеверном дијелу Перуа.

Према прелиминарним информацијама, жртва је нападнута ватреним оружјем поподне 15. августа, док је боравила са још неколико особа у једном локалном угоститељском објекту.

Мобилни телефон

Друштво

Упозорење за грађане: Не уносите податке, шири се СМС са лажним саобраћајним казнама

Према снимцима сигурносних камера из објекта, Силва Падиља се налазила унутар ресторана у друштву још три особе. Мушкарац, чији идентитет још није потврђен и који је скривао лице кацигом за мотоцикл, пришао је са задње стране локала и испалио неколико метака кроз решетке објекта.

Адвокатица је преминула на лицу мјеста од посљедица прострелних рана у предјелу главе. Лице нападача није јасно забиљежено на снимку, али његово кретање могло би бити кључно за Националну полицију Перуа у прикупљању додатних информација.

Упозорење: Садржај објављен на ОВОМ ЛИНКУ је узнемирујући.

Шта се зна о убиству?

Смрт Хелен Гилијане Силве Падиље узнемирила је провинцију Пакасмајо. Случај је још у прелиминарној фази истраге, а надлежни до сада нису потврдили да ли је злочин повезан са њеним професионалним радом, нити да ли је жртва раније добијала пријетње.

Теа Билановић

Сцена

Теа хитно оперисана: Позната пјевачица завршила у болници

Иако се на њеним друштвеним мрежама наводи да је Хелен Гилијана Силва Падиља била ангажована на различитим правним случајевима, за сада не постоје званичне информације које би њен професионални рад директно повезале са убиством.

За сада надлежни органи истражују све могуће правце и не искључују ниједну хипотезу о мотиву убиства.

Њена мајка се путем свог Фејсбук налога опростила од ћерке и навела да ће бринути о својим унуцима. Породица и пријатељи такође траже правду и потпуно расветљавање околности злочина.

Њене пријатељице опростиле су се од адвокатице бројним порукама упућеним њој и њеној породици у овим тешким тренуцима.

Саопштење Адвокатске коморе Ла Либертад

Адвокатска комора Ла Либертад изразила је саучешће због смрти Хелен Гилијане Силве Падиље, чланице коморе. Институција је изразила солидарност са њеном породицом, пријатељима и колегама поводом овог великог губитка.

У свом саопштењу, комора је изразила огорчење због злочина и категорички осудила насиље које је одузело живот адвокатици. Истакла је да овај догађај представља тежак ударац не само за породицу жртве и правничку професију, већ и за читаво друштво.

Воз

Србија

Мигрант покушао да изађе из воза, па задобио тешке повреде: Опекотине захватиле 40 одсто тијела

Адвокатска комора Ла Либертад такође је затражила брзу и темељну истрагу како би се разјасниле све околности случаја и како би одговорни били кажњени у складу са законом, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

ликвидација

Коментари (0)

Више из рубрике

Близанци бебе

Свијет

Родила близанце који имају различите очеве

1 ч

0
Непал спасавање људи евакуација поплава непогода катастрофа блато вода бујица

Свијет

Расте број жртава у Непалу: 1.924 особе се воде као нестале

1 ч

0
Дио Рима проглашен ''црвеном зоном'' због безбједности: Улични криминал у порасту

Свијет

Дио Рима проглашен ''црвеном зоном'' због безбједности: Улични криминал у порасту

2 ч

0
Катанац врата капија

Свијет

Затвара се познати ланац продавница: Без посла остаје око 730 радника

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Још једна тешка ноћ за Невесиње: Ватра не мирује, људи се грчевито боре

22

50

Србија демолирала Исланд

22

35

Шири се стравичан снимак: Адвокатица убијена усред дана

22

20

Упозорење за грађане: Не уносите податке, шири се СМС са лажним саобраћајним казнама

22

14

Теа хитно оперисана: Позната пјевачица завршила у болници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима