Шири се стравичан снимак: Адвокатица убијена усред дана

Аутор:АТВ редакција
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Убиство Хелен Гилијане Силве Падиље у ресторану у насељу Сан Мартин де Порес, у провинцији Пакасмајо, изазвало је велику потресеност у сјеверном дијелу Перуа.
Према прелиминарним информацијама, жртва је нападнута ватреним оружјем поподне 15. августа, док је боравила са још неколико особа у једном локалном угоститељском објекту.
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Према снимцима сигурносних камера из објекта, Силва Падиља се налазила унутар ресторана у друштву још три особе. Мушкарац, чији идентитет још није потврђен и који је скривао лице кацигом за мотоцикл, пришао је са задње стране локала и испалио неколико метака кроз решетке објекта.
Адвокатица је преминула на лицу мјеста од посљедица прострелних рана у предјелу главе. Лице нападача није јасно забиљежено на снимку, али његово кретање могло би бити кључно за Националну полицију Перуа у прикупљању додатних информација.
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Смрт Хелен Гилијане Силве Падиље узнемирила је провинцију Пакасмајо. Случај је још у прелиминарној фази истраге, а надлежни до сада нису потврдили да ли је злочин повезан са њеним професионалним радом, нити да ли је жртва раније добијала пријетње.
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Иако се на њеним друштвеним мрежама наводи да је Хелен Гилијана Силва Падиља била ангажована на различитим правним случајевима, за сада не постоје званичне информације које би њен професионални рад директно повезале са убиством.
За сада надлежни органи истражују све могуће правце и не искључују ниједну хипотезу о мотиву убиства.
Њена мајка се путем свог Фејсбук налога опростила од ћерке и навела да ће бринути о својим унуцима. Породица и пријатељи такође траже правду и потпуно расветљавање околности злочина.
Њене пријатељице опростиле су се од адвокатице бројним порукама упућеним њој и њеној породици у овим тешким тренуцима.
Адвокатска комора Ла Либертад изразила је саучешће због смрти Хелен Гилијане Силве Падиље, чланице коморе. Институција је изразила солидарност са њеном породицом, пријатељима и колегама поводом овог великог губитка.
У свом саопштењу, комора је изразила огорчење због злочина и категорички осудила насиље које је одузело живот адвокатици. Истакла је да овај догађај представља тежак ударац не само за породицу жртве и правничку професију, већ и за читаво друштво.
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Адвокатска комора Ла Либертад такође је затражила брзу и темељну истрагу како би се разјасниле све околности случаја и како би одговорни били кажњени у складу са законом, преноси Телеграф.
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