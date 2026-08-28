Расте број жртава у Непалу: 1.924 особе се воде као нестале

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број жртава поплава у Непалу данас је повећан на најмање 579 особа, док је број несталих повећан на 1.924, саопштила је служба за ванредне ситуације Непала.
Према подацима непалске Националне службе за смањење ризика од катастрофа, међу несталима у разорним поплавама у тој земљи је 517 странаца, као и 933 радника на хидроелектранама на рекама, гдје се водени талас обрушио прије два дана, преноси Гардијан.
Друштво
Необичан порођај на путу за болницу: Новчана помоћ за Данијелу и бебу
Према доступним подацима, међу несталима у поплавама, које су се догодиле на граници Непала и Кине, су и 55 држављана Украјине, 51 Малезије, 39 Аустралијанаца, 33 Британца, 25 Канађана, девет држављана Јужне Кореје, по осам држављана Сингапура, Њемачке и Русије, као и шест држављана Јужне Африке и шест Летонаца.
Нестало је и пет држављана Јапана и пет Новозеланђана, четири Француза, по три држављана Белгије и Шпаније, као и по двије особе из Италије, Казахстана, Португала, Ирске и Холандије.
Међу несталима се налази и по једна особа из Бјелорусије, Финске, Мађарске, Израела, Литваније, Филипина, Бугарске, Швајцарске, Србије и Шведске.
У Кини је у округу Ђиронг на Тибету пријављено пет погинулих и 558 несталих, од којих су 260 страни држављани, јавила је кинеска државна телевизија ЦЦТВ.
Друштво
Почиње Међугоспојински период: Вијековима се поштује један обичај у овим данима
Кина је саопштила и да је готово 100 њених држављана нестало на непалској страни границе.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Савјети
2 ч0
Економија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
50
22
35
22
20
22
14
Тренутно на програму