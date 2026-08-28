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Расте број жртава у Непалу: 1.924 особе се воде као нестале

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 21:33

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Фото: Facebook/PMO Nepal/printscreen

Број жртава поплава у Непалу данас је повећан на најмање 579 особа, док је број несталих повећан на 1.924, саопштила је служба за ванредне ситуације Непала.

Према подацима непалске Националне службе за смањење ризика од катастрофа, међу несталима у разорним поплавама у тој земљи је 517 странаца, као и 933 радника на хидроелектранама на рекама, гдје се водени талас обрушио прије два дана, преноси Гардијан.

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Према доступним подацима, међу несталима у поплавама, које су се догодиле на граници Непала и Кине, су и 55 држављана Украјине, 51 Малезије, 39 Аустралијанаца, 33 Британца, 25 Канађана, девет држављана Јужне Кореје, по осам држављана Сингапура, Њемачке и Русије, као и шест држављана Јужне Африке и шест Летонаца.

Нестало је и пет држављана Јапана и пет Новозеланђана, четири Француза, по три држављана Белгије и Шпаније, као и по двије особе из Италије, Казахстана, Португала, Ирске и Холандије.

Међу несталима се налази и по једна особа из Бјелорусије, Финске, Мађарске, Израела, Литваније, Филипина, Бугарске, Швајцарске, Србије и Шведске.

У Кини је у округу Ђиронг на Тибету пријављено пет погинулих и 558 несталих, од којих су 260 страни држављани, јавила је кинеска државна телевизија ЦЦТВ.

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Кина је саопштила и да је готово 100 њених држављана нестало на непалској страни границе.

(Танјуг)

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

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