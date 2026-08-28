Необичан порођај на путу за болницу: Новчана помоћ за Данијелу и бебу

Аутор:АТВ редакција
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Бог прати храбре, а родитељска љубав нема цијену, каже Данијела Николић, која се прије два дана породила у ауту на путу до бијељинске болнице.
Она и беба су у добром здравственом стању, а за бабине стиже и новчана помоћ из Фонда за дјечију заштиту од 500 марака, што припада свим породицама у Српској за свако новорођено дијете.
То је само један од видова подршке породици и наталитету, из Фонда за дјечију заштиту, за шта је у текућој години издвојено преко 214 милиона марака.
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Данијела Николић је срећна мајка трећег дјетета које је прије два дана родила на путу до болнице. Пупчану врпцу пресјекли су љекари Хитне помоћи који су пристигли у помоћ породиљи. Након што се породила у ауту, истиче, њен муж је позвао Хитну помоћ, те су они преузели бебу, док је она аутом дошла до болнице.
И мајка и мали "Срећко" су у одличном здравственом стању.
Начелник Одјељења за гинекологију и акушерство ЈУ Болница "Свети врачеви" Бијељина Миливоје Пелемиш, додао је да је присутна била екипа на челу са доктором Срђаном Мијатовићем.
Прошле године у Бијељини је рођено 530 беба, ове године, до данашњег дана, 15 беба више. Охрабрујућа је вијест да је све више вишечланих породица, каже учитељ Раде Симеуновић, који са незапосленом супругом одгаја седморо дјеце, тако да им је све значајнија финансијска подршка кроз пронаталитетне мјере Владе.
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"Подржавамо ове мјере и поздрављамо, посебно ову последњу мјеру Министарства породице омладине и спорта која је мајкама које су родиле четворо и више дјеце, а имају дјецу која су у периоду од годину до 18 година, добијају новчану надокнаду од 750 КМ и на тај износ су плаћени сви доприноси", додаје предсједник Удружења породица са четворо и више дјеце Раде Симеуновић.
Матерински додатак остварује и свака незапослена мајка годину дана, а за близанце и свако треће дијете, 18 мјесеци. За права из области дјечије заштите ове године је издвојено 214 милиона марака, како за директну финансијску помоћ породицама, тако и за посебне пројекте као што је Социјализације дјеце.
"Све иде планираном динамиком и имали смо 1.500 учесника у овој години", додаје директор Фонда за дјечију заштиту Недељко Јовић.
Кроз овај пројекат у претходне двије деценије прошло је више од 36.000 малишана. Брига о дјеци и породици подразумијева и сигурно окружење од првог дана рођења.
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"Ми имамо прелијепу болницу, прелијепе услове и циљ нам је да створимо услове гдје ће се пацијенти осјећати сигурно. Наши љекари и бабице су на сталним едукацијама и морају да одговоре свим изазовима", наводи Пелемиш, преноси РТРС.
Прошле године у Бијељини је рођено 530 беба, ове године, до данашњег дана, 15 беба више.
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