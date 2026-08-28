Објављена прогноза за наредних 15 дана

Аутор:АТВ редакција
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Из Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ) објављена је средњорочна временска прогноза за Босну и Херцеговину, за период од 28. августа до 13. септембра.
У наредним данима нас очекује наставак врућина, а освјежење стиже крајем августа.
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"Наставља се период натпросјечно високих температура и релативно стабилних временских прилика. Током већег дијела прогнозираног периода доминираће сунчано и топло вријеме, уз малу вјероватноћу за два краћа периода са пљусковитим падавинама, током предстојећег викенда и средином наредне седмице. У Херцеговини се очекују стабилније и сунчаније временске прилике, уз екстремно високе температуре зрака до краја текућег мјесеца", наводе из ФХМЗ и додају:
"До 30. августа задржат ће се натпросјечно топао период, а у петак се очекују екстремно високе дневне температуре. Јутарње вриједности у Босни кретаће се од 17 до 22, а у Херцеговини од 19 до 24 степена. Максималне дневне температуре широм земље кретаће се од 34 до 40 степени".
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Од 31. августа слиједи свјежији период, посебно током ноћи и јутра.
"Минималне температуре у Босни кретаће се од 9 до 13, а у Херцеговини од 13 до 17. Током дана максималне температуре у Босни достизаће до 30, а у Херцеговини до 35 степени", наводе из ФХМЗ.
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