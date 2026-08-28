На помолу промјена времена

Аутор:АТВ редакција
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На помолу је промјена времена у Босни и Херцеговини, судећи према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ).
Наиме, како су метеоролози најавили, у БиХ ће сутра бити промјењиво облачно вријеме уз сунчане периоде, топло, али уз нешто нижу температуру него претходних дана.
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Ујутру на сјеверу и западу су могући киша и локални пљускови са грмљавином који ће се током дана ширити ка истоку и југоистоку, а локално су могући и јачи пљускови, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Касно послије подне и увече очекује се постепено смањење облачности са сјеверозапада.
Дуваће умјерен вјетар, у зони пљускова на ударе и јак сјеверни и сјеверозападни. У Херцеговини и на југоистоку умјерен и јак јужни вјетар.
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Минимална температура ваздуха од 16 на истоку до 23 на сјеверу, на југу до 26, а максимална од 31 на западу до 37 на истоку и југу, у вишим предјелима на западу од 26 Целзијусових степени.
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