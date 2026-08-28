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Доналд Трамп себе прогласио за највећег предсједника у историји САД-а

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 15:55

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Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп прогласио је себе за највећег предсједника у историји Сједињених Америчких Држава, у табели коју је објавио на на својој друштвеној мрежи Truth Social.

Трамп је у објави себе ставио на врх листе као "највећег", док је међу "велике" уврстио предсједнике попут Џорџа Вашингтона, Абрахама Линколна и Томаса Џеферсона.

Његова листа садржи и "највеће губитнике" међу којима су поједини демократски предсједници које Трамп често критикује - Барак Обама и Џозеф Бајден.

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Према Трамповом рангирању, "скоро велики" су Теодор Рузвелт, Гровер Кливленд, Џон Адамс и Џејмс Нокс Полк.

У категорију просјечних Трамп је сврстао поред осталих Била Клинтона, док су међу онима "испод просјека" Џејмс Бјукенен и Келвин Кулиџ.

Објављивање листе услиједило је након истраживања Си-Ен-Ена, према којем 53 одсто републиканских бирача наводи Трампа као предсједника Републиканске странке којем се највише диве, испред Роналда Регана и Абрахама Линколна.

(Танјуг)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

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