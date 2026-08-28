Доналд Трамп себе прогласио за највећег предсједника у историји САД-а

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп прогласио је себе за највећег предсједника у историји Сједињених Америчких Држава, у табели коју је објавио на на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Трамп је у објави себе ставио на врх листе као "највећег", док је међу "велике" уврстио предсједнике попут Џорџа Вашингтона, Абрахама Линколна и Томаса Џеферсона.
Његова листа садржи и "највеће губитнике" међу којима су поједини демократски предсједници које Трамп често критикује - Барак Обама и Џозеф Бајден.
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Према Трамповом рангирању, "скоро велики" су Теодор Рузвелт, Гровер Кливленд, Џон Адамс и Џејмс Нокс Полк.
У категорију просјечних Трамп је сврстао поред осталих Била Клинтона, док су међу онима "испод просјека" Џејмс Бјукенен и Келвин Кулиџ.
Објављивање листе услиједило је након истраживања Си-Ен-Ена, према којем 53 одсто републиканских бирача наводи Трампа као предсједника Републиканске странке којем се највише диве, испред Роналда Регана и Абрахама Линколна.
(Танјуг)
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