Британски премијер одбацио могућност расписивања референдума

Аутор:АТВ редакција
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Британски премијер Енди Бернам одбацио је могућност расписивања референдума о уједињењу Ирске, поручивши да гласање о статусу Сјеверне Ирске није на столу.
Лидер лабуриста рекао је да су референдуми о Брегзиту и независности Шкотске показали да се „проблеми који произлазе из таквих ситуација тешко рјешавају“.
Током своје прве званичне посјете Сјеверној Ирској, Бернам је рекао да би фокус требало да буде на јавним службама и рјешавању проблема растућих трошкова живота.
„Морамо да ријешимо проблеме који су нам сада пред очима“, рекао је он за Би-Би-Си (BBC).
Бернам се састао са премијерком Сјеверне Ирске Мишел О'Нил, замјеницом прве министарке Емом Литл-Пенгели, као и лидерима главних странака у Скупштини Сјеверне Ирске.
Његова посјета услиједила је након позива владе Сјеверне Ирске да јој Лондон обезбиједи додатна средства како би ублажила притисак на буџет.
Четвоространачка коалициона влада у Стормонту, парламенту Сјеверне Ирске, још није усвојила буџет, иако је финансијска година почела прије готово пет мјесеци.
Према подацима надзорног тијела за јавну потрошњу, министарствима Сјеверне Ирске недостаје око 1,6 милијарди фунти.
Пошто нема договореног плана, јавне службе функционишу на основу привремених аранжмана.
Бернам је рекао да жели да са политичким лидерима Сјеверне Ирске води „искрен разговор“.
„Ако можемо да радимо заједно, сагледамо гдје је могуће остварити уштеде или шта може да се уради другачије, исправно је и потребно да тражим та увјеравања“, рекао је он.
Премијер је упитан и да ли би могао да распише референдум о томе да ли Сјеверна Ирска треба да остане дио Уједињеног Краљевства или да се уједини са Републиком Ирском.
„Очигледно сам овдје, као што сам раније рекао, да саслушам и заузећу приступ заснован на сарадњи, али нека питања биће ван стола, а то је једно од њих. Морамо да се усредсредимо на то да људе што боље ујединимо“, одговорио је Бернам.
Као разлог навео је референдум о изласку Велике Британије из Европске уније 2016. године и референдум о независности Шкотске из 2014.
Он је указао на проблеме са трошковима живота у Сјеверној Ирској и потребу да се што прије усвоји буџет како би јавне службе могле нормално да функционишу.
„Деценију након референдума о Брегзиту мислим да смо имали превише подјела, превише свађа и превише гледања уназад. Морамо да ријешимо ствари које су нам пред очима“, поручио је Бернам.
Из Даунинг стрита саопштено је да се премијер са првом министарком и њеном замјеницом сагласио да њихов заједнички фокус мора бити на сарадњи, стабилности, јачању јавних служби и пружању простора за предах грађанима који се суочавају са растућим трошковима живота.
Бернам је такође изразио одлучност да пронађе рјешење за буџет владе Сјеверне Ирске.
Лидер Демократске унионистичке партије (ДУП) Гевин Робинсон поздравио је прилику за разговор са премијером.
Његове изјаве о референдуму о статусу Сјеверне Ирске оцијенио је као „посебно охрабрујуће“, наводећи да се њима „ставља тачка на бесмислице“ о којима се говорило посљедњих мјесеци.
Међутим, лидерка Шин Фејна Мери Лу Мекдоналд рекла је да је састанак са Бернамом био „веома отворен и директан“.
„Веома јасно смо му рекли да гурање главе у пијесак није план, није стратегија, није мудро и за нас није прихватљиво“, рекла је она.
(Телеграф)
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