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Ових 12 играча је Алимпијевић изабрао за Исланд

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 13:56

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Ових 12 играча је Алимпијевић изабрао за Исланд
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Вече прије утакмице квалификација за Свјетски куп између Србије и Исланда селектор Душан Алимпијевић је изабрао 12 играча који ће наступити у "Београдској арени".

Тренер Алимпијевић је претходних дана радио са 17 играча које је позвао на припреме. Са списка је нажалост одмах отпао Никола Кустурица јер није добио дозволу универзитета УЦЛА да наступа за национални тим. Дан пред меч са Исландом обелодањено је да је отпао нажалост и Никола Ђуришић због истегнућа. Селектор је пред меч казао да није било разлога да се ишта ризикује.

Против Исланда у петак играју: Немања Дангубић, Никола Јовић, Стефан Момиров, Огњен Добрић, Никола Јокић, Аријан Лакић, Марко Гудурић, Никола Танасковић, Дејан Давидовац, Алекса Аврамовић, Никола Милутинов и Јован Новак.

У тиму неће бити поред поменутог Ђуришића, Никола Џепина, Михаило Петровић, Душан Ристић и Лука Митровић.

Један искусан играч фали Исланду

За Исланд играју Хилмар Хенингсон, Јон Аксел Гудмундсон, Елвар Фридриксон, Кари Јјнсон, Кристин Палсон, Мартин Хермансон, Браги Гудмундсон, Сигурдур Петурсон, Тригви Хлинасон, Стримир Трастарсон, Бјарни Јонсон, Сигтригур Бјорнсон.

Селектор Крег Педерсен не рачуна за овај меч на искусног Хакура Палсона.

(Спортклуб)

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Тагови :

Душан Алимпијевић

Србија

кошарка

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