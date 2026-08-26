Још три дана до петог "Борик баскет 3x3": Спортски спектакл уз хуманитарни програм

Аутор:АТВ редакција
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До почетка петог турнира „Борик баскет 3x3“, који ће бити одржан 29. и 30. августа на терену испред Спортске сале „Старчевица“, остала су још само три дана.
За јуниорски турнир пријављено је 16 екипа, које чине играчи рођени 2010. године и млађи. Пријаве за сениорски турнир још трају, а од укупно 16 екипних мјеста слободна су још само три. Котизација за сениорске екипе износи 100 КМ.
Посебан дио суботњег програма од 19.30 часова биће ревијална утакмица између КК „Борац ВВин“ и КК „Старчевица Нектар“, која ће публици донијети још један атрактиван кошаркашки дуел.
Манифестација ће имати и хуманитарни карактер. Хуманитарна организација „Срби за Србе“ продајом мајица и других пратећих артикала прикупљаће средства за помоћ најугроженијим породицама. Посјетиоци ће тако, осим уживања у кошарци, имати прилику да подрже и ову племениту акцију.
Укупан новчани наградни фонд турнира износи 6.000 КМ. Побједничкој сениорској екипи припашће 2.500 КМ, другопласираној 1.500 КМ, трећепласираној 1.000 КМ, док је за четврто мјесто обезбијеђена награда од 500 КМ. Побједници такмичења у шутирању тројки и закуцавању биће награђени са по 250 КМ. За најбоље јуниорске екипе предвиђени су пехари и медаље.
Програм ће оба дана трајати од 15 до 22 часа, а посјетиоце, осим сениорских и јуниорских утакмица, очекују такмичења у шутирању тројки и закуцавању, добра атмосфера и поклони.
Позивамо заинтересоване сениорске екипе да заузму једно од посљедња три слободна мјеста, а све љубитеље кошарке да 29. и 30. августа дођу на Старчевицу, подрже учеснике и буду дио спортско-хуманитарног викенда. Улаз је бесплатан.
Пријаве за сениорски турнир врше се путем платформе play.fiba3x3.com.
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