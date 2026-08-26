Украјинци бацају експлозивне направе које личе на дјечије играчке

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Украјине често из дронова бацају експлозивне направе које личе на свакодневне предмете, укључујући новчанике и дјечије играчке, речено је агенцији ТАСС у прес-служби Руске националне гарде.
Ратни инжењер са надимком Зубр изјавио је да украјински војници често "прерушавају" експлозив у привлачне предмете, као што су новчаници, гомиле новца, паметни телефони и дјечије играчке.
"Они то избацују са дронова. Нарочито је важно да упозоримо дјецу на то", навео је Зубр, преноси Срна.
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