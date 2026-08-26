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Украјинци бацају експлозивне направе које личе на дјечије играчке

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:14

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На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.
Фото: Tanjug/IrynaRybakova/Ukraine'sMechanizedBrigade/AP

Оружане снаге Украјине често из дронова бацају експлозивне направе које личе на свакодневне предмете, укључујући новчанике и дјечије играчке, речено је агенцији ТАСС у прес-служби Руске националне гарде.

Ратни инжењер са надимком Зубр изјавио је да украјински војници често "прерушавају" експлозив у привлачне предмете, као што су новчаници, гомиле новца, паметни телефони и дјечије играчке.

"Они то избацују са дронова. Нарочито је важно да упозоримо дјецу на то", навео је Зубр, преноси Срна.

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Тагови :

Украјина

војска

експлозивна направа

Бомба

Сукоб

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