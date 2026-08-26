Нема краја: Стручњаци објавили "паклену мапу", а на њој је и Балкан

Аутор:АТВ редакција
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Још један снажан топлотни талас, шести ове сезоне, шири се над јужном и средњом Европом.
Главни узрок је стабилан блокирајући систем високог притиска, који се задржава над централним Средоземљем и јужном Европом.
Према прогнозама, дневне температуре у низијама и ријечним долинама биће од 38 до 43 °C, а ноћу се очекује само благи пад температуре, односно биће између 22 и 26 степени. Такве „тропске ноћи“ спречавају опоравак организма и повећавају ризик од топлотног стреса, посебно код старијих особа, дјеце и хроничних болесника.
Највише температуре очекују се од четвртка до суботе.
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У сјеверној Италији, источној Хрватској, Мађарској, сјеверној Србији, као и у дијеловима БиХ максималне вриједности могу да се приближе температури од 42 до 43 °C. У централној Европи, укључујући Њемачку и алпско подручје, температуре ће у четвртак бити између 32 и 36 °C, а врућина ће се викендом проширити према Чешкој, Словачкој, Пољској и западној Украјини, пише „Severe Weather Europe“.
Yet another heat dome is forecast across southern Europe, with an excessive heatwave bringing temperatures back into the 40 °C range.https://t.co/jilLxmGs1g— SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) August 25, 2026
Док се врућина шири према истоку, у четвртак постоји значајан ризик од јаких олуја у Француској. Велика температурна разлика између хладнијег атлантског ваздуха и врућег медитеранског, уз јаку нестабилност и вертикално струјање, могу створити суперћелијске олује с крупним градом, јаким вјетром, па чак и торнадима.
Топлотни талас постепено ће се помјерати према истоку и сјевероистоку током викенда, док ће у западној Европи стићи освјежење.
Дугорочне прогнозе указују на то да ће динамичан и топао образац времена остати и почетком септембра, преноси Вечерњи лист.
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