Logo

Ухапшен турски проповједник: Ко је Алпарслан Кутул и каква је позадина покрета "Фуркан"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:51

Коментари:

0
Турске безбједносне снаге спровеле су координисану полицијску акцију у шест провинција усмјерену против руководства покрета „Фуркан“, при чему је одређен судски притвор за оснивача ове организације Алпарслана Кујтула, његову супругу Семру и више од 30 њихових сарадника.
Фото: screenshot

Турске безбједносне снаге спровеле су координисану полицијску акцију у шест провинција усмјерену против руководства покрета „Фуркан“, при чему је одређен судски притвор за оснивача ове организације Алпарслана Кујтула, његову супругу Семру и више од 30 њихових сарадника.

Акција, коју су предводиле полицијске снаге у Адани, услиједила је након вишемјесечне истраге усмјерене на финансијске и организационе токове групе. Надлежно тужилаштво терети осумњичене за оснивање и вођење нелегалне организације, прање новца, квалификовану превару, кривотворење службених докумената и утају пореза.

У оквиру исте операције, државни органи поставили су принудне управнике у пет привредних субјеката повезаних с покретом, укључујући угоститељски ланац „Левент Бурек“, те блокирали више од 300 профилних страница на друштвеним мрежама и интернетских домена преко којих је група ширила своје активности.

Шта је "Фуркан"?

Фондацију за образовање и услуге „Фуркан“ („Фуркан Еџитим ве Хизмат Вакфи“) основао је Алпарслан Кујтул 1994. године у Адани. Покрет се од самог почетка позиционирао као вјерско-образовна групација с циљем обнове „исламске цивилизације“. Дјелујући изван оквира званичне турске Управе за вјерска питања („Дијанет“), „Фуркан“ је годинама развијао сопствену мрежу предавања, вјеронауке и хуманитарног рада.

Сам Кујтул већ се у неколико наврата суочавао с правосудним процесима, укључујући хапшења 2018. и 2022. године због оптужби за нарушавање јавног реда, организовање нелегалних окупљања те наводне случајеве отмице и изнуде.

Питање идеолошке припадности покрета „Фуркан“ често је предмет расправа у јавности. Сам Алпарслан Кујтул у више је наврата одбацио да се идентификује с вехабизмом или селефијским покретом, наглашавајући да слиједи традиционални ханафијски мезхеб.

Аналитичари вјерско-политичких кретања истичу да, иако група не његује класични заливски вехабизам, њено дјеловање се ослања на строги политизовани исламизам и антисекуларну доктрину блиску методологијама Муслиманског братства. У турским безбједносним и стручним круговима, ванинституционалне вјерске групе које одбацују ауторитет званичног државног ислама и заговарају радикалне преображаје друштва често се колоквијално означавају као „селефијски усмјерене“, првенствено због догматске искључивости и дјеловања изван законских оквира.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Турска

хапшење

исламисти

Фуркан

Алпарслан Кутул

Коментари (0)

Више из рубрике

фрегата ратни брод оружје војска танкер

Свијет

Атина ће од Рима купити двије фрегате класе "Бергамини"

3 ч

0
"Кијев се распада изнутра?"

Свијет

"Кијев се распада изнутра?"

3 ч

0
На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.

Свијет

Украјинци бацају експлозивне направе које личе на дјечије играчке

4 ч

0
Објављена мапа, још један снажан топлотни талас, шести ове сезоне, шири се над јужном и средњом Европом

Свијет

Нема краја: Стручњаци објавили "паклену мапу", а на њој је и Балкан

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

12

Крвава трагедија на фестивалу: Бикови убили двије особе, снимци ужаса обишли свијет

16

07

Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

16

01

Ловци спасили медвједића из дубоке јаме - ВИДЕО

15

55

Четворогодишњег дјечака угризао поскок

15

52

Транспортована трудница из Требиња у Бањалуку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима