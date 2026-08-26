Хаос у Непалу: Више од 380 туриста нестало у поплавама

Аутор:АТВ редакција
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Више од 380 туриста нестало је у поплавама у Непалу, саопштено је из непалског Одбора за туризам.
У објави Одбора на "Иксу" наводи се да је 291 страни држављанин међу несталима.
Надлежне службе саопштиле су раније данас да је најмање осморо људи погинуло у поплавама у Непалу.
Из служби су навели да су поплаве уништиле бројна села, те да су оштетиле путеве, мостове и локације енергетских пројеката у подручјима близу Тибета.
Позивајући се на непалске званичнике, Ројтерс је јавио да је ниво воде у угроженим подручјима у Непалу превише висок да би спасилачки хеликоптери могли да слете, преноси Срна
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