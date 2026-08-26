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Хаос у Непалу: Више од 380 туриста нестало у поплавама

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:58

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Оштећене куће несигурно стоје уз набујале обале ријеке Тришули, закрчене наносима и отпадом, након бујичних поплава у округу Нувакот у Непалу, у сриједу, 26. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Више од 380 туриста нестало је у поплавама у Непалу, саопштено је из непалског Одбора за туризам.

У објави Одбора на "Иксу" наводи се да је 291 страни држављанин међу несталима.

Надлежне службе саопштиле су раније данас да је најмање осморо људи погинуло у поплавама у Непалу.

Из служби су навели да су поплаве уништиле бројна села, те да су оштетиле путеве, мостове и локације енергетских пројеката у подручјима близу Тибета.

Позивајући се на непалске званичнике, Ројтерс је јавио да је ниво воде у угроженим подручјима у Непалу превише висок да би спасилачки хеликоптери могли да слете, преноси Срна

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Тагови :

Непал

Поплаве

Нестали

туристи

Тибет

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