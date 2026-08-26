Из Хага још нема љекарских извјештаја о стању генерала, рок продужен за још 24 часа

Аутор:АТВ редакција
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Породица генерала Ратка Младића још није добила извјештаје свих љекара ангажованих у Хагу о његовом здравственом стању, а рок за достављање једног од независних љекарских извјештаја продужен је за још 24 часа, изјавио је Срни Младићев син Дарко.
"Добили смо извештај од једног независног експерта и притворске јединице у Хагу, али нисмо добили од још једног, који је добио продужење рока за још 24 часа", навео је Дарко.
Он очекује да ће тај посљедњи извјештај стићи најраније сутра, али да је вјероватније да ће се то десити у петак, 28. августа.
Породица генерала Младића поново је у понедјељак, 24. августа, поднијела захтјев за његово пуштање из хашке притворске болнице на лијечење у Србији због веома тешког здравственог стања, а након извјештаја српског љекара који је прошле седмице утврдио пропусте на нивоу несавјесног лијечења.
На основу извјештаја српског доктора породица је поднијела нови захтјев, а предсједник Хашког механизма судија Гати Сантана је наредила да се тамошњи притворски и независни љекари изјасне о извјештају српског доктора у року од 24 часа.
Породица је више пута подносила захтјев за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији, али су одбијани, а посљедњи пут 20. августа, преноси Срна.
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