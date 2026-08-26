Logo

Из Хага још нема љекарских извјештаја о стању генерала, рок продужен за још 24 часа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:51

Коментари:

0
Из Хага још нема љекарских извјештаја о стању генерала, рок продужен за још 24 часа

Породица генерала Ратка Младића још није добила извјештаје свих љекара ангажованих у Хагу о његовом здравственом стању, а рок за достављање једног од независних љекарских извјештаја продужен је за још 24 часа, изјавио је Срни Младићев син Дарко.

"Добили смо извештај од једног независног експерта и притворске јединице у Хагу, али нисмо добили од још једног, који је добио продужење рока за још 24 часа", навео је Дарко.

Он очекује да ће тај посљедњи извјештај стићи најраније сутра, али да је вјероватније да ће се то десити у петак, 28. августа.

Породица генерала Младића поново је у понедјељак, 24. августа, поднијела захтјев за његово пуштање из хашке притворске болнице на лијечење у Србији због веома тешког здравственог стања, а након извјештаја српског љекара који је прошле седмице утврдио пропусте на нивоу несавјесног лијечења.

На основу извјештаја српског доктора породица је поднијела нови захтјев, а предсједник Хашког механизма судија Гати Сантана је наредила да се тамошњи притворски и независни љекари изјасне о извјештају српског доктора у року од 24 часа.

Породица је више пута подносила захтјев за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији, али су одбијани, а посљедњи пут 20. августа, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

Дарко Младић

Хашки трибунал

лијечење

Коментари (0)

Више из рубрике

Државни секретар Министарства здравља Србије Немања Зечевић и директор Института за онкологију и радиологију Србије Милан Жегарац посјетили су данас Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Република Српска

Државни секретар Министарства здравља Србије у посјети УКЦ-у

3 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак и предсједник Синдиката правосуђа Синиша Петровић потписали су данас измјене и допуне Посебног колективног уговора којим се изједначавају права свих запослених у казнено-поправним заводима и полицији са осталим радницима у правосуђу.

Република Српска

Веће плате за 1.164 запослена у Судској полицији и казнено-поправним заводима Српске

4 ч

7
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

За суфинансирање научних публикација 150.000 КМ

6 ч

2
Граорац: Важно да се окупљамо и памтимо борце који су одбранили Српску

Република Српска

Граорац: Важно да се окупљамо и памтимо борце који су одбранили Српску

7 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

16

01

Ловци спасили медвједића из дубоке јаме - ВИДЕО

15

55

Четворогодишњег дјечака угризао поскок

15

52

Транспортована трудница из Требиња у Бањалуку

15

34

Трамп о преговорима са Ираном: Не жури ми се

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима