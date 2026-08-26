Државни секретар Министарства здравља Србије у посјети УКЦ-у

Аутор:АТВ редакција
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Државни секретар Министарства здравља Србије Немања Зечевић и директор Института за онкологију и радиологију Србије Милан Жегарац посјетили су данас Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
У оквиру посјете планиран је састанак са руководством УКЦ-а Републике Српске и Центра за радиотерапију "Афидеа", а потом и обилазак Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, Центра за радиотерапију, Завода за клиничку радиологију, те новог објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом.
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