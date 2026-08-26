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Државни секретар Министарства здравља Србије у посјети УКЦ-у

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:42

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Државни секретар Министарства здравља Србије Немања Зечевић и директор Института за онкологију и радиологију Србије Милан Жегарац посјетили су данас Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Фото: ATV

Државни секретар Министарства здравља Србије Немања Зечевић и директор Института за онкологију и радиологију Србије Милан Жегарац посјетили су данас Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

У оквиру посјете планиран је састанак са руководством УКЦ-а Републике Српске и Центра за радиотерапију "Афидеа", а потом и обилазак Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, Центра за радиотерапију, Завода за клиничку радиологију, те новог објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом.

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Подијели:

Тагови :

Немања Зечевић

Никола Шобот

УКЦ Републике Српске

Србија

Република Српска

званична посјета

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