Веће плате за 1.164 запослена у Судској полицији и казнено-поправним заводима Српске

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак и предсједник Синдиката правосуђа Синиша Петровић потписали су данас измјене и допуне Посебног колективног уговора којим се изједначавају права свих запослених у казнено-поправним заводима и полицији са осталим радницима у правосуђу.
Запослени у судовима, тужилаштвима, Правобранилаштву и Центру за едукацију судија и јавних тужилаца остварују накнаду од 11,9 одсто основне плате, док је накнада за запослене у установама за извршење кривичних и прекршајних санкција, те Судској полицији 7,9 процената основне плате.
Селак је рекао да ће веће плате добити 1.164 запослена у Судској полицији и казнено-поправним установама, за шта су обезбијеђена додатна средства већа од три милиона КМ.
"Плате за ове категорије биће веће од четири до пет одсто", рекао је Селак, подсјетивши да су раније током ове године повећавана примања запослених у правосудном систему.
Селак је изјавио да су измјенама колективног уговора уређена и друга права запослених, међу којима и права на коришћење годишњег одмора.
"У овим измјенама смо обухватили и корекције права на годишњи одмор, који се може користити из више дијелова. Омогућили смо додатно један дан годишњег одмора за родитеље или старатеље који имају дјецу до 14 година. То значи по дјетету један додатни дан годишњег одмора", напоменуо је Селак.
Он је нагласио да ће разговори са синдикатом бити настављени и да постоји простор за даље унапређење права запослених.
Селак је рекао да ће се на унапређењу плата и статуса запослених радити и у наредном периоду, у договору са синдикатом и Владом Републике Српске.
Он је навео да је институцијама правосуђа Републике Српске запослено укупно 3.309 људи, од којих су 424 судије и тужиоца, док 2.885 запослених чине остали радници у правосудном систему.
"Република Српска издваја 190 милиона КМ за плате запослених у свим тим институцијама и, с правом, Министарство правде и Влада Републике Српске очекују ефикасност у раду и поступању свих који примају плате од Републике Српске", поручио је Селак.
Он је подсјетио да су почетком године повећане плате судијама и јавним тужиоцима за 9,45 одсто, за шта је обезбијеђено додатних 4,2 милиона КМ.
Петровић је рекао да је важно када се дође до усаглашавања и заједничког рјешења.
"Није било лако дођи до рјешења и изнаћи средства, али ово је доказ да заједничким радом министра Селака лично и Синдиката може да се дође до квалитетног рјешења у интересу запослених", рекао је Петровић.
Он је напоменуо да, ако је радник задовољан, ради квалитетније.
"Ово је комплексан систем и то су стубови државности тако да сви заједно дајемо допринос јачању правосудног система у Републици Српској", истакао је Петровић.
Према његовим ријечима, осим повећања плате, веома је важно што ће за свако дијете до 14 година родитељи добити још један дан годишњег одмора.
Петровић је закључио да је ово добар примјер каква треба да буде сарадња министарства и синдиката.
Потписивању су присуствовали и директор Судске полиције Републике Српске Жељко Драгојевић и директори казнено-поправних завода Републике Српске, преноси Срна.
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