Доли Партон у биографији открила да јој је било понижавајуће снимати рекламе

Аутор:АТВ редакција
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Након вијести о смрти Доли Партон у 80. години живота, фанови и колеге се опраштају од музичке иконе. Она је иза себе оставила огромно наслеђе у музици, као и запажене улоге у филму и телевизији .
Током своје каријере, Партон је постала једна од најпрепознатљивијих личности у свијету забаве.
Иако је најпознатија по филмским улогама у серијама „9 to 5“ и „Steel Magnolias“, Партон се пробила на сцену 1967. године у емисији „The Porter Wagoner Show“. Тамо је провела седам година као стални музички гост.
Често је пјевала дуете са Вагонером, а њихов професионални однос је био инспирација за њен велики хит „I Will Always Love You“. Пјесма је два пута достигла прво мјесто на америчкој Билбордовој листи кантри музике, 1974. и поново 1982. године.
Сјећање на „понижавајуће“ рекламе
Партон је била захвална Вагонеру на пруженој прилици, али није одобравала све што је урађено у емисији. Један задатак јој је посебно остао у лошем сјећању, који је сматрала понижавајућим. У својој биографији из 1994. године, „Доли: Мој живот и други недовршени послови“, открила је да је мрзела да снима рекламе за разне производе између наступа.
„Снимање реклама за Кардуи било је искуство које ме је скоро убило од срамоте“, рекао је Партон, према часопису „American Songwriter“. „Разумијем да је Chattanooga Medicine био главни спонзор и да сам плаћен због њих.“
Сцена
Откривен узрок смрти Доли Партон
„Ипак, то није олакшало ситуацију када, као млада жена, морате да станете пред камере и причате о 'менструалним грчевима' и 'надимању'. Сигурна сам да је свака промјена боје била видљива на мом лицу, чак и на црно-бијелој телевизији“, додала је. Такође је напоменула да неке друге рекламе „нису биле тако лоше“.
Вијест о смрти Доли Партон, која је услиједила након здравствених проблема, објавио је њен нећак Брајан Сивер на Инстаграму. Касније званично саопштење гласило је: „Доли ће заувијек остати инспирација, не само због своје безвременске музике и огромног опуса, већ и због своје духовитости, топлине и љубазности због којих смо је сви сматрали дијелом породице.“
Култура
Преминула Доли Партон
„Њено насљеђе је насљеђе љубави, саосећања и отпорности. Током своје каријере дуге седам деценија, инспирисала је генерације уметника и обожавалаца својом музиком и неуморном посвећеношћу стварању бољег свијета“, закључује се у саопштењу.
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