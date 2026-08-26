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Велики ризик од пожара: Стижу врућина, суша и јак вјетар

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:54

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Велики ризик од пожара: Стижу врућина, суша и јак вјетар

Ризик од настанка, ширења и јачања пожара на отвореном биће знатно повећан наредних дана усљед високе температуре ваздуха и дуготрајног недостатка падавина, уз повремено јак вјетар, саопштено је из Републичке управе цивилне заштите.

Из Цивилне заштите навели су да ће у петак и суботу, 28. и 29. августа, дувати умјерен до јак западни вјетар, уз ударе од 30 до 60 километара на час.

Од суботе до сриједе, 2. септембра, максимална температура биће од 30 до 37 степени, у вишим предјелима око 25 степени Целзијусових.

Према тренутним средњорочним и мјесечним прогнозама, краткотрајне и слабе падавине могу се очекивати током викенда и поново око четвртка, 3. септембра, али се очекује да ће њихова количина бити врло мала.

Из Цивилне заштите наводе да се обилиније падавине не очекују до друге половине септембра, преноси Срна

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Тагови :

Цивилна заштита РС

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саопштење

пожар

Високе температуре

падавине

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