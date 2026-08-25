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Обрадовић: "Култура Панатинаикоса је нешто заиста посебно"

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 14:02

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Обрадовић: "Култура Панатинаикоса је нешто заиста посебно"
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Најтрофејнији српски тренер Жељко Обрадовић поделио је утиске о досадашњем раду у Панатинаикосу гдје је у уторак водио први тренинг за нову сезону.

Тренутно, Жоц не може да рачуна на велики број играча, али је, како каже, задовољан како ствари теку.

"Фали нам седам играча који имају обавезе са репрезентацијом плус Нан има тај проблем (операција кољена). Почели смо припреме, имамо неке играче који нам помажу и све је у реду. Радимо нормално. Чекамо наредну недјељу када ћемо сви бити на окупу и припремати се за сезону у пуном саставу".

ПАО ће наредне сезоне бити фаворит на свим фронтовима и тога су савршено свјесни сви у тиму.

"Сви су свјесни квалитета играча које имамо, али поента је у екипи. Нажалост, немамо много дана да радимо заједно, али се никада због тога нећу жалити. Већ сам разговарао са стручним штабом и са играчима и очекивања су заиста висока. То има смисла за мене и наш циљ би требало да буде тај да у тешким тренуцима имамо заједништво. Сезона је дуга и рад на дневном нивоу биће врло важан. Постоје овде играчи који већ разумију како би требало да играју кошарку, због њиховог квалитета".

Навијачи су посебно срећни јер Обрадовићу у раду помажу његови некадашњи играчи и легенде клуба. Управо тај детаљ, ту културу Панатинаикоса, српски тренер доживљава на посебан начин.

"Задовољан сам досадашњим радом..Ово је наш дом и то је веома позитивна ствар. Сви морамо бити у могућности да помогнемо играчима. Желим да моји играчи размишљају само о кошарци. Ово је наш посао. Овдје имамо неке људе који су радили у прошлости. Фраги (Алвертис) је овдје, Дијамантидис је овдје, Мајк (Батист) је овде, имам неке играче са којима смо већ сарађивали. То је веома корисно за нас. Култура Панатинаикоса је нешто посебно. Морамо поново постати тим у коме сви разумију шта је Панатинаикос, шта Панатинаикос значи. Да будемо у свим областима живота, не само у кошарци. Морамо бити на потребном нивоу".

(б92)

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Тагови :

Жељко Обрадовић

КК Панатинаикос

кошарка

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