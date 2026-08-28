Алмир Мешковић и Даниел Лазар централни концерт другог дана "A String Festa 2026"

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Алмир Мешковић и Даниел Лазар наступиће у суботу, 5. септембра, у 20 часова у Банском двору, у оквиру другог дана A String Festa 2026.
Алмир Мешковић (хармоника) и Даниел Лазар (виолина), умјетници који живе и раде у Норвешкој, више од 20 година искуства у класичној и традиционалној музици претачу у препознатљив заједнички израз. Рођени на Балкану, а музички сазрели кроз мастер студије на Норвешкој музичкој академији, развили су стил у којем се повезују балкански ритмови, скандинавски фолклор, ромска музика и импровизација.
Њихов дебитантски албум „Roots“ остварио је запажен међународни успјех, пласиравши се међу 15 најбољих европских World Music издања и међу 20 најбољих албума на норвешком националном радију НРК.
Дуо је 2022. године освојио и престижну награду Jeunesses Musicales International за најбољи концертни пројекат намијењен младој публици.
Алмир Мешковић је виртуозни хармоникаш познат по енергичним наступима, импровизацији и сарадњи са бројним признатим умјетницима и институцијама. Наступао је на фестивалима као што су Womex, Exit и Oslo World. Даниел Лазар је виолиниста препознатљив по виртуозности, снажној интерпретацији и непосредној комуникацији са публиком. Заједно стварају концертни израз у којем се различите музичке традиције повезују са савременим изразом и импровизацијом.
Њихов концерт биће централни догађај другог фестивалског дана.
Суботњи програм почиње већ у 9 часова у Кући Милановића, гдје ће до 15 часова бити отворен студио Nicolasa Brunela, посвећен умјетности израде и рестаурације гудачких инструмената.
Истовремено се одржавају masterclassovi за гудачке инструменте: masterclass виолине води Никола Панчић, виоле Дејан Млађеновић, а виолончела Jeremias Fliedl. Програм је намијењен младим музичарима и представља важан едукативни сегмент фестивала.
У 10 часова у Банском двору биће одржан Концерт за бебе, на којем наступа Гамфис – студентски ансамбл Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.
Ансамбл чине Габриела Милинковић и Дино Хеђи на виолинама, Филип Радић на виоли, Мајда Тумбас на виолончелу и Срђан Ђекић на клавиру.
Гамфис је настао проширењем ранијег клавирског трија, који се представио публици у земљи и региону, као и на првом А Стринг Фесту.
Ове године, у проширеном саставу, припрема извођење познатих дјела за клавирски квинтет, прилагођено најмлађој публици.
У 18 часова у Кући Милановића биће одржан Разговор са Ансамблом Resonus, који чине виолинисткиње Мирјана Нешковић и Јелена Димитријевић, умјетнице са богатим оркестарским, камерним и међународним искуством.
Разговор ће публици пружити прилику да из непосредне перспективе упознају њихов умјетнички рад, искуства и поглед на савремени живот професионалног музичара.
Улазнице за фестивалске концерте могу се купити путем GIGS TIX-a.
A String Fest 2026 одржава се од 4. до 6. септембра у Бањој Луци, на локацијама Банског двора, Куће Милановића и Музеја Републике Српске.
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