Вучић: Хаг је хтио да Младић умре иза решетака

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић данас, 28. августа, рекао да је Хаг желио да Ратко Младић умре иза решетака.
"Ми смо сада видјели да је Хаг желио Младићеву смрт иза решетака, они нису жељели да допусте да генерал умре у Србији, да умре тамо гдје је желио, то је антицивилизацијско понашање, понашање без преседана и без оправдања", рекао је Вучић и додао да су ослобођени сви који су били оптужени за злочине над Србима – од Анта Готовине до Насера Орића.
"Све оне који су учествовали у злочинима против Срба на просторима Југославије, увијек су ослобађали... Они који су учествовали у погрому у 'Олуји', од Анте Готовине до осталих. Ослобођен је и Насер Орић, без обзира на то што су имали свједочење да је лично учествовао у убиству Слободана Илића", истакао је Вучић.
Како каже, тиме хоће да покажу да су дошли до "правде".
"Да Готовина, Насер Орић нису криви, да Хрвати и Бошњаци нису чинили злочине над Србима, да Албанци нису чинили злочине, и да су трајни кривац Срби. То је печат који нам запад доноси. И не треба да имамо никаквих илузија", рекао је предсједник Србије и наставио:
"Када смо говорили о КиМ, нисмо имали ни подршку међународног суда правде, и зато разумијем Трампа који тражи промјену система права и правде у свијету, и то ћемо и ми захтијевати. Да ли вјерујем у хашку правду? Никада нисам, ни данас не вјерујем", рекао је он.
Данас ће, каже, да мјере емоције и у Републици Српској и Србији.
"Како сазнајем за 16. септембар најављено је изрицање пресуде Хашиму Тачију и према сазнањима које имамо биће највећим дијелом ослобађајућа. Хоће са Запада да кажу да смо једини кривци и да морамо да прихватимо јер злочина над вама није било... Српска крв није ни важна", рекао је Вучић у Осечини.
Вучић је рекао, преносе српски медији да је дуго у контакту са сином Ратка Младића, и да се држава трудила да помогне колико је могуће.
"Трудили смо се и дали све од себе да оконча живот у Србији. Било је јасно, ја сам саопштио да му је остало 7 дана до 5 недјеља, као што видите прецизно смо знали ми, а још прецизније они који то нису допустили", каже Вучић.
"Ту се поставља неколико питања. Та истрага коју они проводе, чекали смо јутрос у 10 сати конференцију механизма, ње на крају није било. И даље не знамо ништа, послали смо тимове у Хаг, да помогнемо око логистике, превоза, свега другог, да видимо шта су планови породице".
Како истиче за сада не може ништа да каже, пошто нисмо добили ништа од Хага.
"И све што читам у медијима су неистине. Причао сам и са Додиком, ми не можемо говорити ништа док не добијемо жеље породице. Начули смо могућност да генерал буде сахрањен у Београду поред кћерке, али да ли ће то бити и даље не знамо", казао је предсједник Србије и додао:
"Могу да вам гарантујем да ако породица буде жељела да буде сахрањен у Србији, ми ћемо помоћи да то буде урађено на достојанствен начин. Друго, веома важно, та хајка коју воде није хајка због преминулог генерала Младића, та хајка је због будућности и даљих притисака на Србију. Дакле, као што сам рекао, 16. септембра је изрицање пресуде Хашиму Тачију. А гле чуда, 15. је наш национални празник", рекао је Вучић.
Подсјећамо, генерал Ратко Младић, бивши командант Главног штаба Војске Републике Српске, који је осуђен на доживотну казну затвора у Хагу, преминуо је у четвртак, 27. августа, у 84. години.
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