Човјек који је ријеч претворио у борбу за слободу

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци и на Змијању ових дана све је у знаку Петра Кочића – писца, народног трибуна и једног од најзначајнијих личности српске културе с краја 19. и почетка 20. вијека.
Почело је обиљежавање 61. Кочићевог збора, манифестације која већ деценијама чува успомену на човјека чије су ријечи постале симбол борбе за слободу, правду и достојанство народа.
Петар Кочић рођен је 29. јуна 1877. године у Стричићима на Змијању, у близини Бањалуке. Одрастао је у свештеничкој породици, а основно образовање стицао је у манастиру Гомионица. Његов отац Герасим био је свештеник, а касније је постао монах и игуман Гомионице.
Школовање је наставио у Сарајеву, али је због свог националног опредјељења и „србовања“ дошао у сукоб са аустроугарским властима. Школовање је потом наставио у Београду, а студије филозофије завршио је у Бечу. Радио је као чиновник у Сарајеву, али је и одатле протјеран након учешћа у радничком штрајку.
Култура
Почиње "Кочићев збор", отварању присуствују Минић и Голубовић
Кочић није био само књижевник. Био је човјек који је својим пером улазио у најважније друштвене и политичке проблеме свог времена. Посебно је указивао на тежак положај сељака, неправду и однос аустроугарских власти према српском народу у Босни и Херцеговини.
Његова књижевна дјела, међу којима су најпознатија „Јазавац пред судом“, „Мргуда“, „Кроз мећаву“ и „С планине и испод планине“, остала су трајно дио српске књижевности. Кроз ликове попут Давида Штрпца Кочић је проговорио језиком обичног човјека, користећи хумор, сатиру и иронију како би указао на неправду и самовољу власти.
Његова борба није остала само на страницама књига. У Бањалуци је покренуо лист „Отаџбина“, који је постао глас његове политичке групе и борбе за права народа. Због својих текстова и политичког дјеловања више пута је био хапшен и затваран, а аустроугарске власти су га сматрале опасним противником.
Кочић је умро у Београду 27. августа 1916. године, у 39. години живота. Иако је живио релативно кратко, иза себе је оставио дјело које је далеко надживјело његово вријеме.
Сјећање на Кочића данас је посебно снажно на Змијању, у његовом родном крају. Управо су Стричићи и збориште мјеста на којима се сваке године окупљају људи како би сачували успомену не само на писца већ и на традицију, обичаје и културно насљеђе краја из којег је потекао.
Кочићев збор данас је једна од најзначајнијих културних манифестација у Републици Српској. Овогодишњи, 61. по реду, одржава се од 27. до 30. августа у Бањалуци, Стричићима, Гомионици, Јелићки и Београду.
Обиљежавање је почело у Бањалуци полагањем вијенаца у Парку „Петар Кочић“, а потом је услиједио дефиле културно-умјетничких друштава уз приказ традиционалних змијањских игара. Свечано отварање 61. Кочићевог збора уприличено је у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске.
Програм манифестације наставља се током наредних дана кроз књижевне и културне програме, изложбе, промоције и вечери посвећене Кочићевом стваралаштву.
Централни дио збора биће у недјељу, 30. августа, у Стричићима. Тамо ће бити служен молитвени помен Петру Кочићу и његовом оцу Герасиму, а на зборишту ће бити одржан културно-умјетнички програм, уз бесједу добитника Кочићеве награде. Програм ће бити употпуњен традиционалним народним вјештинама и спортовима, укључујући и чувену бодљавину бикова за награду „Јаблан“.
И управо у том споју књижевности, културе, традиције и народног саборовања најбоље се види значај Кочићевог збора. Он није само подсјећање на једног писца. То је манифестација која чува успомену на човјека који је својим животом и дјелом свједочио да ријеч може бити оружје против неправде, а да књижевност може постати глас народа.
Зато Кочић и данас живи у својим дјелима, у Змијању, у Бањалуци и у сваком новом читању његових прича. А Кочићев збор сваког августа враћа његово име тамо гдје је све почело међу његове Стричиће, Мањачу и народ којем је посветио свој живот.
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