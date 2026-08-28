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Објављена имена туриста несталих у Непалу

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 13:13

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Војници помажу једној породици да изађе из хеликоптера након што су спасени из подручја погођеног бујичним поплавама у округу Нувакот у Непалу, у петак, 28. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Туристички одбор Непала објавио је имена туриста несталих у бујичним поплавама у тој земљи. Међу њима је и Ениса Лековић из Србије.

Водена бујица је у сриједу захватила тешко приступачно планинско подручје којим пролазе бројни планинари и ходочасници на путу који повезује Ласу на Тибету са главним градом Непала, Катмандуом.

Непалска полиција саопштила је да је број жртава порастао на 543, док се више од 1.500 људи и даље води као нестало. Готово половина њих су туристи.

Туристички одбор Непала објавио је јуче да су међу несталима држављани 33 земље – највише их је из Индије, САД, Малезије, Украјине и Аустралије.

Након тога објављен је и списак имена несталих, а међу њима је и Ениса Лековић из Србије.

Почетна анализа сателитских снимака компаније „Планет лабс“ показала је да је одрон леда и стијена покренуо поплаву са наносима у ријеци Ленде, око 20 километара сјевероисточно од граничног прелаза Расувагади између Непала и Кине.

(РТС)

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