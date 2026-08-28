Објављена имена туриста несталих у Непалу

Аутор:АТВ редакција
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Туристички одбор Непала објавио је имена туриста несталих у бујичним поплавама у тој земљи. Међу њима је и Ениса Лековић из Србије.
Водена бујица је у сриједу захватила тешко приступачно планинско подручје којим пролазе бројни планинари и ходочасници на путу који повезује Ласу на Тибету са главним градом Непала, Катмандуом.
Непалска полиција саопштила је да је број жртава порастао на 543, док се више од 1.500 људи и даље води као нестало. Готово половина њих су туристи.
Туристички одбор Непала објавио је јуче да су међу несталима држављани 33 земље – највише их је из Индије, САД, Малезије, Украјине и Аустралије.
Након тога објављен је и списак имена несталих, а међу њима је и Ениса Лековић из Србије.
Почетна анализа сателитских снимака компаније „Планет лабс“ показала је да је одрон леда и стијена покренуо поплаву са наносима у ријеци Ленде, око 20 километара сјевероисточно од граничног прелаза Расувагади између Непала и Кине.
(РТС)
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