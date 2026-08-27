Нови детаљи о Србину несталом у поплавама у Непалу: На пут отишао самостално?

Аутор:АТВ редакција
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Међу страним туристима који се воде као нестали након смртоносне бујичне поплаве која је у сриједу погодила Непал налази се и један држављанин Србије, а према првим информацијама, он у ову азијску земљу највјероватније није отпутовао преко домаће туристичке агенције.
Провјером међу агенцијама из Србије које организују путовања у Непал потврђено је да се ниједан њихов путник тренутно не налази у тој земљи.
Александар Сеничић директор Националне асоцијације туристичких агенција (YУТА) за Курир наводи да држављани Србије који путују у Непал најчешће то чине у сопственој организацији.
- Сигурно није ишао преко агенције, него индивидуално. Када су појединачни случајеви најчешће тамо иду авантуристи сами, у Србији постоје двије агенције које то организују, али то су групе људи, никад се не раде индивидалне посјете - нагласио је Сеничић.
То су потврдиле и двије домаће туристичке агенције које организују путовања у Непал.
- Тренутно немамо путнике наше агенције у Непалу. Знамо за ситуацију, али нисмо имали групе, држављанин Србије који се води као нестао није путовао преко нас и не знамо ко је - рекли су за Курир из једне агенције.
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Док су и из друге потврдили да међу њиховим путницима такође нема никога ко се налази у Непалу.
- Што се тиче наших путника, ми немамо никога тамо - навели су из друге агенције.
Подсјетимо, у катастрофалним бујичним поплавама на граничном подручју између Кине и Непала власти обје земље објавиле су да је више од 270 људи погинуло, више од 1.300 се води као нестало, а међу несталим је велики број странаца.
Национални одбор за туризам у Непалу саопштио је данас да је међу 826 несталих 517 странаца, а међу њима је према одбору и једна особа из Србије.
Међу несталим је и 113 непалских туриста, 85 припадника безбједносног особља из војске и полиције као и 161 мјештанин из округа Расува и један из округа Нувакот.
Кинеске власти објавиле су да је троје људи погинуло а 558 се води као нестало са тибетанске стране границе. Од укупног броја несталих 260 су странци. Поред тога готово 100 кинеских држављана се води као нестало са непалске стране, саопштило је кинеско министарство спољних послова.
Непалски одбор за туризам саопштио је да је од укупног броја несталих 179 људи из Индије, према званичницима већина је ишла на ходочашће на планину Каилаш у Тибету, свјетом мјесту за хиндуисте.
Према наводу непалског одбора 65 несталих су из САД, 51 из Малезије, 35 из Аустралије, 133 из Британије, 25 из Канаде, осам из Сингапура, осам из Русије.
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Одбор је рекао и да је нестало шест особа из Јужне Африке и шест туриста из Литваније, као и пет из Новог Зеланда, четири француских држављана, троје из Белгије и троје из Шпаније.
Према туристичком одбору Непала по двоје људи нестало је из Италије, Казахстана, Ирске, Холандије, као и да је нестала по једна особа из Белорусије, Финске, Мађарске, Израела, Литваније, Филипина, Бугарске, Швајцарске, Србије и Шведске.
Украјинско минстарство спољних послова јавило је да се сматра да је нестало 53 Украјинаца међу којима и 46 туриста са којима су непалске власти изгубиле контакт.
Јужнокорејска влада објавила је да је девет њихових држављана који су радили на електрани у Непалу нестало а премијерка Јапана Санае Такаичи је изразила забринутост због пет јапанских држављана за које су локални медији јавили да су нестали.
(курир)
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