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Свједок катастрофе у Непалу: Чуо сам као да се планина распада

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 08:03

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Људи гледају особу која покрива тијело жртве након бујичних поплава у Девигат у округу Нувакот у Непалу, четвртак, 27. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Свједок катастрофалних поплава и клизишта која су погодила подручје Непала које се граничи са Тибетом описао је тренутак када је огромна маса блата и камења јурнула низ долину.

Он каже да је прво чуо гласну тутњаву, а затим видео бујицу како носи дрвеће, велико камење и дијелове кућа.

Катастрофа је такође тешко погодила подручје граничног прелаза Ђиронг на тибетанској страни. Локалне власти у кинеском граду Шигатсе известиле су да је тамо било погинулих и несталих особа, као и да су путне везе, комуникације и снабдевање електричном енергијом били поремећени.

„Чуо сам као да се планина руши“

Један туриста који се налазио на непалској страни границе у време катастрофе рекао је за кинески Ред Стар Њуз да је раније видио мања клизишта око себе јер је у Непалу кишна сезона.

Али у сриједу ујутру ситуација се нагло промијенила.

„Одједном сам чуо тутњаву, као да се планина руши“, испричао је.

Огромна количина блата се потом појавила у долини и кретала се низ рјечно корито великом брзином. Бујица је, каже он, садржала дрвеће, огромне стијене и комаде лима са кућа које је претходно однела вода. Објекти у близини непалске царине су такође уништени. (Сина Финансије)

Бујица му је дошла на око метар

Туриста је био на вишем терену, али је рекао да је висинска разлика између њега и бујице у једном тренутку била само око метар. Плашећи се да би вода могла да однесе пут, побјегао је од ријеке.

„Био сам престрављен. Нисам могао да замислим да доживим тако велики одрон. Цијело тијело ми се тресло“, рекао је.

Додао је да је на релативно безбједном мјесту, али се плаши нових проблема ако поново падне јака киша.

Путеви уништени, нема струје ни комуникација

Још један туриста се упутио ка граничном прелазу Ђиронг, али је заустављен око четири километра прије границе јер је пут био уништен.

Бујица у Непалу

Он је рекао да бројна полицијска и возила хитне помоћи пролазе поред погођеног подручја. Дио људи је покушао да настави пјешке, али због количине блата и надолазеће воде, на крају су одустали.

Власник продавнице на граничном прелазу рекао је да не зна шта се десило са његовим објектом јер је подручје било одсјечено.

„Доле нема струје ни интернета. Нисам могао никога да добијем телефоном од јутра“, рекао је.

Стотине људи нестало

Кинеске власти су покренуле велику спасилачку операцију и послале неколико служби у погођено подручје. Истовремено се збрињавају повређени и евакуише становништво.

Према посљедњим информацијама кинеских државних медија, 558 људи се води као нестало на тибетанској страни у округу Ђиронг, укључујући 260 страних држављана. Тамо су потврђена три смртна случаја.

До сада је у Непалу пронађено 162 тијела, а стотине људи се и даље воде као нестали.

(индекс)

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Тагови :

Непал

Бујица

клизиште

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

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