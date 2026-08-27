Снажан земљотрес погодио Јапан: Тло се затресло код Хоншуа

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Земљотрес магнитуде 5,6 степени Рихтерове скале забиљежен је данас код источне обале јапанског острва Хоншу, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Земљотрес магнитуде 5,6 степени Рихтерове скале забиљежен је данас код источне обале јапанског острва Хоншу, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на око 225 километара јужно од града Ишиномаки, у којем живи око 117.000 људи.
Потрес је регистрован на дубини од 10 километара, због чега се могао осјетити на ширем подручју, преноси Танјуг.
За сада нема објављених извјештаја о жртвама или материјалној штети, а надлежне службе нису саопштиле да је земљотрес изазвао веће поремећаје.
Није издато упозорење на цунами.
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