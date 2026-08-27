Снажан земљотрес погодио Јапан: Тло се затресло код Хоншуа

Земљотрес магнитуде 5,6 степени Рихтерове скале забиљежен је данас код источне обале јапанског острва Хоншу, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на око 225 километара јужно од града Ишиномаки, у којем живи око 117.000 људи.

Потрес је регистрован на дубини од 10 километара, због чега се могао осјетити на ширем подручју, преноси Танјуг.

За сада нема објављених извјештаја о жртвама или материјалној штети, а надлежне службе нису саопштиле да је земљотрес изазвао веће поремећаје.

Није издато упозорење на цунами.