Катарски премијер иде у Иран

Аутор:АТВ редакција
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Катарски премијер шеик Мухамед бин Абдулрахман ел Тани посјетиће сутра Техеран, гдје ће се састати са више иранских званичника како би разговарали о начинима за деескалацију тензија, саопштио је данас на платформи Икс портпарол катарског министарства спољних послова Маџед ел Ансари.
Катар је један од кључних посредника који раде на постизању трајног прекида ватре у рату САД и Израела против Ирана, преноси Тајмс оф Израел.
Премијер Катара и ирански министар спољних послова Абас Аракчи јуче су разговарали телефоном о најновијим дешавањима у региону, а посебно о преговорима који су у току између Омана и Ирана о успостављању привременог заједничког поморског коридора кроз Ормуски мореуз, као и о заједничком пројекту уклањања мина из тог мореуза.
Премијер Мухамед бин Абдулрахман ел Тани изразио је пуну подршку Катара дипломатским напорима да се пронађе рјешење које гарантује слободу поморске пловидбе и отвара пут ка постизању свеобухватног споразума којим би се обезбиједио одржив мир у региону, преноси Голф Тајмс.
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