Нови детаљи катастрофе: Познато шта је покренуло бујицу која је усмртила најмање 162 особе

Аутор:АТВ редакција
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Смртоносна бујична поплава која је у уторак погодила подручје у близини границе Непала и Кине можда је настала након што се дио глечера одломио и срушио у долину стотинама метара ниже, наводе стручњаци позивајући се на сателитске снимке компаније „Планет лабс“.
Није познато шта је тачно изазвало урушавање глечера. Званичници у Непалу навели су да би могући узрок могао бити земљотрес који је погодио то подручје неколико минута раније.
Међутим, Амерички геолошки завод (УСГС) саопштио је да је забиљежен потрес који није изазвао земљотрес, већ одрон. Потрес је регистрован као еквивалент земљотресу магнитуде 5,2.
Власти са обје стране границе страхују да ће коначан број жртава бити знатно већи од најмање 162 погинулих чија су тијела до сада пронађена. Влада Непала саопштила је да се више од 500 туриста води као нестало.
Према информацијама портала „Прототхема“, за сада нема пријављених несталих грчких држављана. Чланови једне грчке породице која живи у том подручју такође су добро. Амбасада Грчке у Њу Делхију у сталном је контакту са надлежним органима.
Сателитски снимци подручја прије и послије катастрофе које је направила компанија „Планет лабс“, а које је анализирао „Ројтерс“, показују да је некада бујна падина сада затрпана рушевинама и камењем.
„Потврђено је да се значајан дио доњег фронта глечера урушио, што је изазвало овај феномен, вјероватно повлачећи са собом или заробљавајући велику количину стијена и седимената“, рекао је Викрам Гупта, стручњак за техничку геологију и професор на Универзитету Сиким у Индији.
NEPAL FLOOD: SATELLITE IMAGES SHOW BEFORE & AFTER— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 26, 2026
Planet Labs satellite images show the Bhote Koshi River corridor in Rasuwa before and after the devastating flood, from Syafrubesi to Devighat.
Images: Devighat, Betravati, Haku Besi and Syafrubesi.
Courtesy: Planet Labs, with… pic.twitter.com/YO2jfDoKAc
Геолог Ден Шугар, ванредни професор на Универзитету у Калгарију, рекао је да снимци указују на то да се велика количина снијега отопила током 24 часа уочи катастрофе.
„Неки глечери у долини јуче су били прекривени снијегом, а данас су углавном голи лед. Другим ријечима, иако још нисмо видјели податке са метеоролошких станица, вјероватно су биле високе температуре“, рекао је он.
Непалске планине прекривене снијегом изгубиле су готово трећину леда током посљедњих 30 година због глобалног загријавања, наводе Уједињене нације. Глечери у Непалу топили су се током претходне деценије 65 одсто брже него у деценији прије тога.
„Оно што могу да видим на јутарњим сателитским снимцима „Планет лабса“ јесте да се доњи дио глечера одломио на надморској висини од око 5.200 метара и пао на дно долине, око 1.200 метара ниже“, рекао је Шугар.
Он је додао да би фактор могла бити и грађевинска активност, док ће се тек утврђивати да ли је климатска промјена имала улогу у катастрофи.
Најгоре погођена подручја налазе се у планинском округу Расуа, у којем живи око 50.000 људи и гдје се налази неколико хидроенергетских пројеката.
Непалска Управа за управљање катастрофама потврдила је да је поплава настала на ријеци Ленде након одрона који се догодио око 20 километара сјевероисточно од границе Непала и Кине.
Првобитни извјештаји наводили су да је земљотрес можда покренуо лавину и изазвао поплаву, али геолог Пракаш Покхарел из надлежне службе рекао је да још није јасно шта је изазвало трагедију.
„Бујичне поплаве изазвала је лавина леда и стијена на непалској страни“, рекао је Покхарел након што је прегледао сателитске снимке „Планет лабса“.
Поплаве, одрони и суше на Хималајима све су чешћи и интензивнији, а убрзане промјене у води, земљишту и атмосфери представљају велику пријетњу становништву, саопштио је Међународни центар за интегрисани развој планинских подручја.
Бујични талас носио је огромне количине воде, муља и стијена кроз ријечне системе Бхоте Коси и Тришули. Ниво воде у области Галчи наводно је порастао чак девет метара за само 30 минута.
„Чланове моје породице бујица је однијела пред мојим очима“, рекла је за Би-Би-Си Калпана Мала из непалског округа Нувакот.
Како је навела, бујица је однијела њеног оца, мајку, сестру и сестрину дјецу.
„Нису могли да побјегну. Није било шансе. Ова поплава је однијела све. Мој син и ја успјели смо да се попнемо на кров једне куће и преживимо, али не можемо да објаснимо како“, рекла је она. Њен син рекао је да је спасао мајку тако што ју је повукао за руку.
Друга жена, Гома Пандит, рекла је да је изгубила стоку и пољопривредно земљиште.
„Моје њиве су однијете. Нестало је десет џакова сјемена слачице, тона кукуруза и пиринча. Ништа није остало“, рекла је она.
Здравствени радник из Расуе описао је размјере уништења: „Гдје год да погледате, све је разорено. Насеља дуж ријеке потпуно су однесена. Петоро мојих рођака је нестало“, рекла је за „Ројтерс“.
Кинеска државна агенција Синхуа објавила је да је одрон са непалске стране погодио гранични прелаз Ђиронг, прекинувши путеве, телекомуникације и снабдијевање електричном енергијом у округу Шигаце, у близини границе.
Кинески предсједник Си Ђинпинг позвао је да се учини „све што је могуће“ како би се пронашли нестали, као и да се појачају системи за праћење и рано упозоравање како би се спријечиле нове катастрофе, пише Телеграф.
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