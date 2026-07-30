Врућине, гужве и непажња: Требињска полиција упутила апел возачима

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су у протекла 24 часа урадили увиђај у седам саобраћајних незгода. У двије незгоде три лица су задобила лакше тјелесне повреде, док је у пет саобраћајних незгода наступила материјална штета.
С обзиром, да је у току љетна сезона током које је појачана фреквенција возила на путној мрежи коју покрива Полицијска управа Требиње, полицијски службеници апелују на све возаче да своју вожњу прилагоде тренутним временским условима и услови на путу. Због високих љетних температура савјетујемо свима који крећу на пут, да крену ујутру рано или послијеподне. Јако сунце мијења услове видљивости, може тренутно сакрити траке и пјешаке. Сунчева свијетлост утиче на вожњу директним засјењивањем и одсјајем са хоризонталних површина.
Током путовања која трају више сати, неопходне су кратке паузе. Путну мрежу на територији Полицијске управе Требиње карактеришу честе кривине и велики број возила која се свакодневно креће због чега је обавезно поштовање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације.
Када возите у колони, што је честа појава у љетним мјесецима у источној Херцеговини држите потребно одстојање, како вас одсјај са задњег стакла или металних дијелова возила испред вас не би изненадио и довео до паничног кочења. Од почетка године до данас, евидентиране су 52 незгода у којима је утврђено да је узрок недржање одстојање, што је 30% више незгода него у истом периоду прошле године, са истим узроком, саопштено је из ПУ Требиње.
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