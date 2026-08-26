Дјеца била седам година заробљена у камиону: Нису смјела чак ни да изађу у тоалет

Аутор:АТВ редакција
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Жена са Флориде и њен вјереник оптужени су након што је четворо дјеце спасено из камиона, у чијој су кабини наводно била заточена седам година без одговарајуће медицинске његе.
Киша Епс (51) и Тамра Стјуарт (37) ухапшени су почетком овог мјесеца, након што су се појавиле тврдње да су дјеца била заточена у кабини полуприколице.
Стјуарт је, према полицијском извјештају до ког је дошао магазин "Пипл" (People), наводно сексуално злостављао једну од дјевојчица, а потом физички напао њу и њеног брата или сестру када су га суочили са тим.
Није одмах било јасно да ли су и на који начин дјеца била у сродству са неким од осумњичених.
Дјеца су наводно била у кабини камиона од децембра 2019. године. Стјуарт, који је из Џексонвила на Флориди, почео је да живи са Епс и дјецом у камиону 2019. године, наводи се у полицијском извјештају.
Током тих седам година дјеца су веома ријетко излазила из кабине, чак и када су морала да користе тоалет, рекла су полицији. У извјештајима се наводи да им осумњичени „нису омогућавали да се туширају, користе тоалете, нису им обезбјеђивали адекватан животни простор нити су им дозвољавали да помјерају тијело или вјежбају ван кабине камиона“.
Четворо дјеце наводно је дијелило горњи лежај у кабини камиона. Због недостатка простора морали су да спавају склупчани, јер нису могли нормално да се испруже, наводи се у извјештају.
У истој кабини Стјуарт је наводно сексуално злостављао једно од дјеце. Када је једно од браће или сестара то видјело и суочило се са Стјуартом, он их је, према наводима полиције, „више пута ударио песницама у главу“.
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Када су дјеца пријавила наводно злостављање Епс, она им, према полицијском извјештају, „није повјеровала, називала их погрдним именима и наставила да их оставља саме“.
Дјеца су такође рекла да су видјела Епс како присуствује наводном сексуалном злостављању, али да ништа није учинила да га спријечи. Истражитељи наводе да је она наводно „малтретирала дјецу и кривила их за Стјуартово понашање“.
Дјеци је током тих седам година наводно ускраћивана и медицинска помоћ, чак и у ситуацијама које су захтијевале хитно лијечење.
У једном случају, једна од дјевојчица задобила је тешке повреде након што се опекла врућим нудлама, што је изазвало обилно крварење. Рекла је полицији да је пар није одвео код љекара, већ су јој повреду „превили, а затим је касније поново превили“.
Једно од дјеце наводно је имало полно преносиву инфекцију, али није добило медицинску помоћ. Иако је инфекција дијагностикована тек у мају 2026. године, једно од браће или сестара рекло је истражитељима да се због инфекције осјећао „мирис по риби“.
Није одмах познато шта је довело полицију до осумњичених нити на који начин су дјеца спасена. Дјете са полно преносивом инфекцијом прегледано је и дијагноза му је постављена током медицинског прегледа који је обавио Тим за заштиту дјеце у округу Клеј на Флориди.
Стјуарт за сада није оптужен за сексуалне деликте, према подацима доступним у судским евиденцијама.
Међутим, у полицијском извјештају се наводи да тужилаштво намјерава да против њега подигне оптужницу за кривично дјело сексуалног напада на дијете, за које је предвиђена могућност смртне казне, пред судом Деветог судског округа Флориде.
Стјуарт и Епс су оптужени за по четири тачке за занемаривање дјеце. У судским евиденцијама није било података о томе како су се изјаснили о оптужбама.
Адвокат Епс и Стјуарта наведен у судским документима није одмах одговорио на упит магазина "Пипл".
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