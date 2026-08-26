Плата, смјештај, одјећа, чак и цигаре: Мирослав тражи радника

Необичан оглас за посао из Боботе привукао је пажњу на друштвеним мрежама. Мирослав Недић тражи пастира који би бринуо о његових око 200 оваца, а заузврат будућем раднику обећава готово све што му је потребно за свакодневни живот - од смјештаја и хране до одеће, обуће и мобилног телефона, пише "СИБ".

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Ако је радник пушач, каже Недић, обезбиједиће му и цигарете. Уз то, моћи ће бесплатно да попије кафу или друго пиће у његовом кафићу у селу.

Недић се овчарством у Боботи бави већ 12 година, а сада поново тражи некога ко би му помогао. Посебно истиче да је претходни радник код њега провео чак шест година.

"Имао сам идеалног радника, радио је код мене шест година и био ми је као члан породице. Нажалост, преминуо је и морам да пронађем неког другог", каже Недић.

Посао није тежак, али захтева одговорност

Од будућег радника очекује да буде вриједан, одговоран и да воли животиње. Посао укључује пуштање и храњење оваца, а радно вријеме зависи од временских услова.

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Током топлијих мјесеци радило би се отприлике од шест до осам сати, док би зими обавезе биле знатно краће - само један до три сата дневно.

Недић истиче да би раднику омогућио да практично цијелу плату штеди јер би му обезбиједио основне животне потребе.

"Оно што ја једем, даћу и њему, односно њој. Неће му недостајати ни одјеће, ни обуће, нити било чега што му је свакодневно потребно", поручује.

Обезбијеђен је и смјештај. Кућа се налази на крају Боботе, а према Недићевим речима, потпуно је опремљена за живот и будућем раднику у њој ништа не би требало да недостаје.

Јављали се и из Загреба, а заинтересовале су се и жене

Откад је објавио оглас, Недићу су се јавили бројни заинтересовани. Међу њима је било људи из Славоније, али и са подручја Загреба, а посао је привукао и неколико жена.

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Једна жена се, каже, јавила јер њена кћерка воли животиње, али на крају нису успјели да се договоре. Друга је, пак, очигледно мало другачије схватила оглас.

"Била је и жена која је ваљда мислила да тражим радницу за удају", нашалио се Недић.

Током 12 година бављења овчарством промијенио је неколико радника, углавном због њихових породичних околности. Посљедњи је, нажалост, преминуо.

Недић се сада нада да ће пронаћи особу која ће остати дуже вријеме.

"Посао уопште није тежак, само треба да га волиш и савјесно обављаш. За остало ћу се побринути ја", поручује.