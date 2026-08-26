Logo

Срамотан призор у БиХ: Ријеком тече крв?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 22:44

Коментари:

0
Крвава неретва
Фото: Screenshot

Коњичанин Аладин Билановић, власник једног од рафтинг клубова из Коњица, забиљежио је призор у мјесту Џајићи, недалеко од Коњица, за који тврди да је крв из клаонице у континуитету око 30 минута отицала према ријеци Неретви.

Према његовим ријечима, догађај је забиљежен у сриједу између 15:30 и 16:00 сати.

На видеоснимку који је објавио на свом Фејсбук профилу види се садржај црвене боје како се улијева у Неретву, што је изазвало забринутост због могућег онечишћења ријеке.

Камион

Свијет

Дјеца била седам година заробљена у камиону: Нису смјела чак ни да изађу у тоалет

Билановић је путем друштвених мрежа позвао полицију, инспекцијске органе и друге надлежне институције да хитно реагују и утврде околности овог догађаја.

"Позивам полицију, инспекцију и све надлежне институције да реагују и ријеше овај проблем. Срамотан је призор да крв из клаонице непрекидно отиче у Неретву. Наша одговорност је да региструјемо, промовишемо и развијамо наше туристичке услуге, а од институција очекујемо да реагују. Камен у близини је поцрвенио од силне крви која је ушла у ријеку Неретву, брука и срамота", казао је Билановић у изјави за "Новикоњиц".

Тужна жена

Регион

Одвајала од уста да оствари сан, украли га одмах након остварења

С обзиром на то да Неретву током љетних мјесеци користе бројни грађани и туристи, посебно купачи и љубитељи рафтинга, овај случај додатно је изазвао забринутост.

Остаје да надлежне институције утврде шта се тачно догодило, одакле је садржај доспио у ријеку те постоји ли одговорност за евентуално онечишћење Неретве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Неретва

крв

Коментари (0)

Више из рубрике

Српска православна црква

Друштво

Овај пророк је предвидио гдје ће се Христос родити: Ово урадите чим устанете

1 ч

0
Кузмић и Минић на Фестивалу домаћих производа

Друштво

Кузмић: Српска је земља квалитетног домаћег производа

2 ч

0
Мјесец планета

Друштво

Спремите се за преокрет! Иако Сунце и даље пржи, у поноћ стиже нешто што све мијења

2 ч

0
Отворен љетни камп за талентоване и надарене ученике.

Друштво

Од меда до свемира: Отворен љетни камп за талентоване и надарене ученике

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

49

Харис постао Василије: Из Америке стигао у Манастир Дајбабе

22

44

Срамотан призор у БиХ: Ријеком тече крв?

22

40

Дјеца била седам година заробљена у камиону: Нису смјела чак ни да изађу у тоалет

22

38

Одвајала од уста да оствари сан, украли га одмах након остварења

22

31

Убила дјецу тракама за вјежбање, па скочила кроз прозор: Суђење покренуло хаос

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима