Срамотан призор у БиХ: Ријеком тече крв?

Аутор:АТВ редакција
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Коњичанин Аладин Билановић, власник једног од рафтинг клубова из Коњица, забиљежио је призор у мјесту Џајићи, недалеко од Коњица, за који тврди да је крв из клаонице у континуитету око 30 минута отицала према ријеци Неретви.
Према његовим ријечима, догађај је забиљежен у сриједу између 15:30 и 16:00 сати.
На видеоснимку који је објавио на свом Фејсбук профилу види се садржај црвене боје како се улијева у Неретву, што је изазвало забринутост због могућег онечишћења ријеке.
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Билановић је путем друштвених мрежа позвао полицију, инспекцијске органе и друге надлежне институције да хитно реагују и утврде околности овог догађаја.
"Позивам полицију, инспекцију и све надлежне институције да реагују и ријеше овај проблем. Срамотан је призор да крв из клаонице непрекидно отиче у Неретву. Наша одговорност је да региструјемо, промовишемо и развијамо наше туристичке услуге, а од институција очекујемо да реагују. Камен у близини је поцрвенио од силне крви која је ушла у ријеку Неретву, брука и срамота", казао је Билановић у изјави за "Новикоњиц".
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С обзиром на то да Неретву током љетних мјесеци користе бројни грађани и туристи, посебно купачи и љубитељи рафтинга, овај случај додатно је изазвао забринутост.
Остаје да надлежне институције утврде шта се тачно догодило, одакле је садржај доспио у ријеку те постоји ли одговорност за евентуално онечишћење Неретве.
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