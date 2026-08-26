Logo

Возио се скутером и нестао: Пронађен неколико сати касније хипотермичан

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 11:39

Коментари:

0
Скутер за воду је рекреативно превозно средство за једну особу (стојећи и сједећи) или за две до четири особе (сједећи).
Фото: pexels/Clément Proust

Хрватски држављанин нестао је синоћ док се возио воденим скутером близу Чиова, што је изазвало велику потрагу на мору. Пронађен је неколико сати касније жив и неповријеђен између Малог и Велог Дрвеника, али хипотермичан.

Национални центар за координацију трагања и спасавања на мору у Ријеци примио је дојаву о нестанку синоћ у 21:10 часова путем Жупанијског центра 112 Сплит. Одмах је покренута координирана акција трагања и спасавања, а у потрагу се укључио и спасилачки чамац Лучке капетаније Милна.

У потрази су се придружили полиција, ватрогасци и грађани

О нестанку је обавјештена и Поморска и аеродромска полицијска станица Сплит, која је послала чамац у потрагу за несталом особом. У потрази је учествовао и ватрогасни чамац Јавне ватрогасне јединице Трогир, као и два чамца у власништву грађана.

Омиш

Регион

Стијене у Омишу већ падале на куће и аутомобиле: Након пожара пријете нови одрони

Потрага је спроведена према утврђеном плану, и обухватала је подручје од марине у Сегету Доњем према ували Дуга и острвцу Света Фумија. Истовремено, обалска радио станица Сплит-радио емитовала је позив за хитне случајеве ПАН-ПАН свим пловилима у подручју претраге.

Пронађен између Малог и Велог Дрвеника

Спасилачки брод капетаније луке Милна претраживао је током ноћи подручје острваца Балкун, Пијавица, Горња Клуда, Сриња Клуда, Вела Клуда и литица Галера према Светој Фумији. Потрага је трајала до 1:10, када је Национални штаб у Ријеци обавјештен да је нестали мушкарац пронађен у подручју између Малог и Велог Дрвеника.

Пронађен је жив и неповређен, али хипотермичан. Преузели су га поморски полицајци, чиме је окончана операција потраге и спасавања. Након тога, спасилачки чамци су се вратили на почетне позиције, а Сплит-радио је престао да емитује позив за хитне случајеве.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Море

ријека

Хрватска

Скутер за воду

Коментари (0)

Прочитајте више

Пешкир је комад тканине који упија воду и служи за сушење тијела, лица или руку.

Регион

Гост у апартману тражио чисте пешкире: Одговор власника га шокирао

21 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Аустријски мотоциклиста погинуо на релију у Хрватској

21 ч

0
Саобраћајна несрећа на ауто-путу у Хрватској.

Регион

Аутомобилом улетио у ресторан на одмаралишту на ауто-путу: Има повријеђених

22 ч

0
Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Регион

Након стравичног пожара у Омишу, одлучила поклонити аутомобил некоме коме је најпотребнији

23 ч

0

Више из рубрике

Сплит, 14. августа 2026. – На пожаришту код Омиша пронађено је тијело које још није идентификовано, нити је обављена криминалистичка обрада, потврдила је полиција Сплитско-далматинске жупаније.

Регион

Стијене у Омишу већ падале на куће и аутомобиле: Након пожара пријете нови одрони

9 ч

0
Параглајдериста који грациозно једри са јарко црвеним падобраном на позадини плавог неба.

Регион

Пао параглајдер у Црној Гори: Двије особе повријеђене, од којих једна теже

20 ч

0
Пешкир је комад тканине који упија воду и служи за сушење тијела, лица или руку.

Регион

Гост у апартману тражио чисте пешкире: Одговор власника га шокирао

21 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Аустријски мотоциклиста погинуо на релију у Хрватској

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

16

01

Ловци спасили медвједића из дубоке јаме - ВИДЕО

15

55

Четворогодишњег дјечака угризао поскок

15

52

Транспортована трудница из Требиња у Бањалуку

15

34

Трамп о преговорима са Ираном: Не жури ми се

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима