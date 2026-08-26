Возио се скутером и нестао: Пронађен неколико сати касније хипотермичан

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски држављанин нестао је синоћ док се возио воденим скутером близу Чиова, што је изазвало велику потрагу на мору. Пронађен је неколико сати касније жив и неповријеђен између Малог и Велог Дрвеника, али хипотермичан.
Национални центар за координацију трагања и спасавања на мору у Ријеци примио је дојаву о нестанку синоћ у 21:10 часова путем Жупанијског центра 112 Сплит. Одмах је покренута координирана акција трагања и спасавања, а у потрагу се укључио и спасилачки чамац Лучке капетаније Милна.
О нестанку је обавјештена и Поморска и аеродромска полицијска станица Сплит, која је послала чамац у потрагу за несталом особом. У потрази је учествовао и ватрогасни чамац Јавне ватрогасне јединице Трогир, као и два чамца у власништву грађана.
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Потрага је спроведена према утврђеном плану, и обухватала је подручје од марине у Сегету Доњем према ували Дуга и острвцу Света Фумија. Истовремено, обалска радио станица Сплит-радио емитовала је позив за хитне случајеве ПАН-ПАН свим пловилима у подручју претраге.
Спасилачки брод капетаније луке Милна претраживао је током ноћи подручје острваца Балкун, Пијавица, Горња Клуда, Сриња Клуда, Вела Клуда и литица Галера према Светој Фумији. Потрага је трајала до 1:10, када је Национални штаб у Ријеци обавјештен да је нестали мушкарац пронађен у подручју између Малог и Велог Дрвеника.
Пронађен је жив и неповређен, али хипотермичан. Преузели су га поморски полицајци, чиме је окончана операција потраге и спасавања. Након тога, спасилачки чамци су се вратили на почетне позиције, а Сплит-радио је престао да емитује позив за хитне случајеве.
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