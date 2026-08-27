Креће нови врели талас: Издато упозорење на велику опасност

Аутор:АТВ редакција
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Републички метеоролошки завод Србије огласио се рано јутрос и упозорио на улазак у период када се очекују екстремно високе температуре, а то су наредна два дана када су најављене температуре изнад 35 степени.
До краја августа и почетком септембра максимална температура биће углавном од 30 до 35 степени, а у петак и суботу (28. и 29. августа), као и у понедјељак (31. августа), у већини крајева поново изнад 35 степени, навео је РХМЗ.
Високе температуре праћене дефицитом падавина и повремено појачаним вјетром и даље ће доприносити исушивању вегетације и израженој опасности од иницирања и ширења пожара на отвореном, саопштио је РХМЗ.
Метеоролошко упозорење за Делиблатску пјешчару за 28. и 29. август
Од средине дана у петак (28. августа) на подручју Делиблатске пјешчаре почеће да дува умјерен и јак југоисточни вјетар, са ударима од 10 до 14 м/с (од 35 до 50 км/ч).
Током ноћи ка суботи и у суботу (29. августа) очекује се додатно појачање вјетра, са ударима у већем дијелу пјешчаре од 15 до 17 м/с (од 50 до 60 км/ч), а краткотрајно и локално и око 20 м/с (око 72 км/ч), навео је РХМЗ.
Током оба дана минималне температуре кретаће се од 20 до 24 степена, док ће максималне бити око и мало изнад 35 степени.
Овакви услови допринијеће даљем убрзаном исушивању вегетације, односно горивог материјала, због чега ће метеоролошки услови бити веома неповољни са аспекта настанка и нарочито брзог ширења пожара на отвореном.
Прогнозирани удари вјетра биће најјачи у посљедњих мјесец дана, током којег су на овом подручју учестало биљежени пожари.
Локалне падавине које се прогнозирају у суботу послије подне и у недјељу (29–30. августа) не очекују се у количини која би могла значајније да побољша метеоролошке услове са аспекта пожарног ризика, нарочито имајући у виду да ће се период температура изнад просјечних вриједности наставити и у наредним данима.
Удари југоисточног вјетра ће у недјељу дјелимично ослабити у односу на суботу, али ће и даље дувати умјерен, повремено појачан југоисточни вјетар, брзином од 5 до 10 м/с.
Упозорење се првенствено односи на подручје Делиблатске пјешчаре, гдје се очекује најнеповољнија комбинација високе температуре, сувог горивог материјала и јаког југоисточног вјетра.
Неповољни метеоролошки услови задржаће се и у другим дијеловима Србије, гдје се такође прогнозира повремено појачан вјетар, али слабијег интензитета у односу на јужни Банат, закључио је РХМЗ.
(б92)
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