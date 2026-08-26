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Пронађено тијело мушкарца у Врбасу

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 17:53

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Мушка рука испружена на дрвима.
Фото: Pexels/Silviu Cozma

У кући у Улици Стевана Дороњског у Врбасу данас је пронађено тијело мушкарца у поодмаклој фази распадања.

На лицу мјеста се налазе екипе Хитне помоћи и полиције које обезбјеђују локацију и врше увиђај.

Како се преноси Телеграф, из објекта се ширио изузетно непријатан мирис који се осећао у цијелој околини, што је и узбунило комшије које су позвале надлежне службе.

Узрок и тачно вријеме смрти за сада нису познати, а више детаља биће познато након обдукције и званичног саопштења надлежних органа.

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Тагови :

тијело у фази распадања

пронађено тијело

беживотно тијело

Србија

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