Пронађено тијело мушкарца у Врбасу

Аутор:АТВ редакција
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У кући у Улици Стевана Дороњског у Врбасу данас је пронађено тијело мушкарца у поодмаклој фази распадања.
На лицу мјеста се налазе екипе Хитне помоћи и полиције које обезбјеђују локацију и врше увиђај.
Како се преноси Телеграф, из објекта се ширио изузетно непријатан мирис који се осећао у цијелој околини, што је и узбунило комшије које су позвале надлежне службе.
Узрок и тачно вријеме смрти за сада нису познати, а више детаља биће познато након обдукције и званичног саопштења надлежних органа.
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