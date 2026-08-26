Историјски пад свјетске популације

Глобална стопа фертилитета први пут у историји пала је испод нивоа потребног за обнављање становништва, што свјетску популацију усмјерава ка паду од приближно једне генерације, упозорава нова студија.

Стручњаци у свом раду под називом "Тера инкогнита: економија свијета који се смањује" упозоравају да би продужени период ниске стопе наталитета могао довести до смањења радне снаге, убрзаног старења становништва и додатног оптерећења привреде и система социјалне заштите, преноси "Раша тудеј".

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"Од ове године човјечанство ће вјероватно бити испод нивоа потребног за обнављање становништва. Имамо мање рођених него што нам је потребно да дугорочно задржимо број становника на истом нивоу. То се никада раније није догодило у нашој историји као врсте, чак ни током ратова или пандемија", истакли су аутори.

Анализа обухвата 236 земаља и територија од 1950. до 2025. године, при чему је стопа фертилитета стагнирала око нивоа за обнављање становништва још 2019. године, преноси "Срна".

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Аутори рада су професор економије са Универзитета Пенсилванија Хесус Фернандес Виљаверде и истраживач са Универзитета Нортвестерн Патрик Норик.