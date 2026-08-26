Logo

Историјски пад свјетске популације

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 17:48

Коментари:

0
Земља је трећа планета по удаљености од Сунца и једина позната планета у свемиру на којој постоји живот.
Фото: pexels/Zelch Csaba

Глобална стопа фертилитета први пут у историји пала је испод нивоа потребног за обнављање становништва, што свјетску популацију усмјерава ка паду од приближно једне генерације, упозорава нова студија.

Стручњаци у свом раду под називом "Тера инкогнита: економија свијета који се смањује" упозоравају да би продужени период ниске стопе наталитета могао довести до смањења радне снаге, убрзаног старења становништва и додатног оптерећења привреде и система социјалне заштите, преноси "Раша тудеј".

Смарт Свич

Наука и технологија

Једноставнији начин преласка на нови Галакси З Фолд8

"Од ове године човјечанство ће вјероватно бити испод нивоа потребног за обнављање становништва. Имамо мање рођених него што нам је потребно да дугорочно задржимо број становника на истом нивоу. То се никада раније није догодило у нашој историји као врсте, чак ни током ратова или пандемија", истакли су аутори.

Анализа обухвата 236 земаља и територија од 1950. до 2025. године, при чему је стопа фертилитета стагнирала око нивоа за обнављање становништва још 2019. године, преноси "Срна".

Ања Јенко

Сцена

Испливао експлицитни снимак ватрене Ање, кћерке познатог политичара

Аутори рада су професор економије са Универзитета Пенсилванија Хесус Фернандес Виљаверде и истраживач са Универзитета Нортвестерн Патрик Норик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

популација

становништво

Свијет

Коментари (0)

Више из рубрике

хљеб тијесто храна

Свијет

Пекар закинуо 10 грама на хљебу, скупо га коштало

2 ч

0
Бик убио двоје људи у Мексику.

Свијет

Крвава трагедија на фестивалу: Бикови убили двије особе, снимци ужаса обишли свијет

3 ч

0
Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.

Свијет

Трамп о преговорима са Ираном: Не жури ми се

4 ч

0
Велики сат који виси на железничкој станици у Даки показује вријеме у слабо освјетљеном окружењу.

Свијет

Европска комисија објавила до када ћемо помјерати сат

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

50

У понедјељак протест возача испред зграде ЕУ у Сарајеву

19

37

Већа подршка обољелима од ријетких болести и њиховим породицама

19

33

Мариновић пред реванш: Морамо одиграти паметно

19

29

Застрашујући тренутак удара! Бујица уништава масивну зграду, носи људе попут мрава! све нестаје у дјелићу секунде! Страхује се да ће бити још мртвих!

19

21

Из Хага још нема љекарских извјештаја о стању генерала Младића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима