Трамп о преговорима са Ираном: Не жури ми се

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да му се "не жури" у вези са преговорима са Ираном.
Трамп је, одговарајући на питање новинара Ал Џазире о наставку преговарачког процеса, изјавио да су и економска и војна акција "ефикасне", као и да му се "не жури" када је ријеч о преговорима са Ираном.
"Немам никакве рокове, не жури ми се", саопштио је амерички предсједник.
Државни секретар САД Марко Рубио пренио је раније својим колегама широм свијета да Вашингтон тренутно не планира извођење нових офанзивних удара на Иран, с обзиром на то да америчка администрација преусмјерава пажњу на економски притисак и обезбјеђивање Ормуског мореуза, рекла су два добро обавијештена извора за израелски Канал 12.
Извори наводе да Рубио, међутим, није искључио могућност војне акције Сједињених Америчких Држава, уколико Иран покрене нова непријатељства.
Извори су такође навели да се очекује да се нове америчке економске секундарне санкције против Ирана, које је у понедјељак објавио амерички министар финансија Скот Бесент примјењивати бар до америчких избора на средини мандата почетком новембра, након чега би поново могла да се размотри могућност шире војне кампање, пренио је Тајмс оф Израел.
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