Радила као стјуардеса 30 година па добила рак: Француски суд повезао болест с послом

Аутор:АТВ редакција
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Француски суд је први пут признао космичко зрачење као један од узрока рака дојке код дугогодишње стјуардесе. Софи Лено (59), бивша запослена у Ер Франсу, тражила је да се њена болест призна као професионална, што је суд у Бајону сада потврдио историјском пресудом, извештава Би-Би-Си .
Суд је утврдио да су три фактора повезана са послом допринела развоју болести: космичко зрачење, пасивно пушење и дуготрајан ноћни рад. Пушење је било дозвољено на летовима Ер Франса до 2000. године. Овом одлуком, Лејно, чија је болест у ремисији, има право на превремену пензију, а трошкове њеног даљег лијечења у потпуности ће покрити француски здравствени систем.
Адвокати истичу да је суд, признајући рак дојке као званични ризик за летачко особље, отворио могућност за друге сличне тужбе. „Моја највећа жеља је да ова одлука охрабри и друге жене које раније нису имале храбрости да направе овај корак“, рекла је Лејнолт.
Као стјуардеса, а касније и вођа кабинског особља у компанији Ер Франс, Лено је забележила 12.600 сати лета од 1989. до 2019. године, од чега више од половине ноћу. Многи летови на дуге релације из Париза одвели су је близу Сјеверног пола, гдје је изложеност космичком зрачењу – честицама са Сунца и других звијезда – најинтензивнија.
Студија Медицинског факултета Харвард објављена овог мјесеца показује да посаде авиона имају највећу стопу смртности од карцинома повезаних са зрачењем у поређењу са више од 500 других занимања.
Travail de nuit, exposition aux rayonnements ionisants et tabagisme passif: l'origine professionnelle du cancer du sein d'une hôtesse de l'air reconnue pour la première fois en Francehttps://t.co/0xPXNm5BVh— BFM (@BFMTV) August 25, 2026
Према тој анализи, око 6,9% смртних случајева међу кабинским особљем и 6,7% међу пилотима узроковано је таквим карциномима. Аутори студије наводе да су ови проценти већи него у другим професијама, укључујући нуклеарне техничаре, који су се нашли на 12. мјесту.
Познато је да путовање авионом на великим висинама излаже људе космичком зрачењу, али се доза сматра занемарљивом за већину путника. Изложеност је већа на половима јер у другим областима Земљино магнетно поље дјелује као штит.
„У Француској је већ утврђена веза између рака дојке и одређених професионалних ризика за нека занимања, као што су медицинске сестре, али ово је први пут да се то односи на стјуардесу/стјуардесу“, објаснила је њена адвокатица Елизабет Леру.
Ер Франс је саопштио да није био укључен у поступак и да није видио образложење пресуде. „Здравље и безбједност наших запослених су нам апсолутни приоритет. Сваком запосленом се пружа медицинска нега која превазилази законски минимум“, наводи се у саопштењу компаније.
(индекс)
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