Стјуардеса открила без чега не креће на пут, тврди да ју је спасило више пута

Стјуардеса с 25 година искуства по имену Пета открила је једну ствар без које не путује, а ријеч је о кутији прве помоћи.
Наиме, стјуардеса по имену Пета је говорећи за аустралски 9Travel казала да радећи као стјуардеса за аустралијску авиокомпанију Qantas често путује изван типичних туристичких дестинација.
Њене недавне дестинације укључују Иран, Пакистан и Монголију, тако да мора бити спремна на сваку ситуацију. Због тога, открила је да без једне ствари никад не полијеће, а ријеч је о комплету прве помоћи спаковане у коферу.
Тврди да ју је овај медицински прибор спасио више пута, као на примјер када јој се зуб заразио, а доктор није био ни близу.
"Нећу путовати без, барем, опћег антибиотика", рекла је.
На другом путовању, рекла је да ју је убола оса у лице у удаљеном дијелу Уганде.
"Цијела страна лица ми је експлодирала", рекла је, додајући да се то почело ширити на потиљак.
Била је удаљена дан путовања од апотеке и ослањала се на антихистаминик како би сузбила реакцију. Пета је додала да укључује и антибиотик у случају да добије озбиљне проблеме са желуцем или се зарази.
У већини случајева, антибиотици се издају на рецепт и не могу се купити без рецепта.
Пета је рекла да разговара са својим љекаром прије него што крене у иностранство како би опскрбила своју кутију лијековима.
"Морате сами поставити дијагнозу и сами примијенити лијек", рекла је, додајући да је знање о употреби лијека од највеће важности, "Само морате бити опрезни, јер неке земље имају строжа ограничења за лијекове који се издају без рецепта, тако да их можда нећете моћи унијети на нека мјеста".
Пета такођер у своју кутију спрема и спреј за грлобољу, лијек против болова, таблете за прехладу и грипу те завоје.
