Почела изградња куће за мајку чији је син (19) погинуо у минском пољу

30.09.2025

19:07

Почела изградња куће за мајку чији је син (19) погинуо у минском пољу
Фото: Avaz

Ферида Хасанамиџић, мајка младића који је страдао у селу Хоџићи код Добоја у минском пољу, добиће нови дом. Почела је изградња њене куће.

Она је самохрана мајка, лошег имовног стања, а захваљујући добрим људима добиће кућу.

Њен син је страдао у непосредној близини куће када је био са стоком, коју је покушао вратити ка својој штали.

Мехмед Хасанамиџић

Хроника

"Дјеца не би требала патити као он": Професорица се опростила од младића који је страдао код Добоја

Несрећни деветнаестогодишњак, страдао је у повратничком селу Хоџићи, код Добоја 30. августа ове године око 16 сати на брду Бецањ, једном од најзагађенијих локација заосталим минама у БиХ, преноси Аваз.

Младић је трећа жртва заосталих мина из бројне породице Хасанамиџић, а прије њега живот у минском пољу животе се изгубили Ешреф, његов стриц и стрина Шахза.

Погинуо младић код Добоја

Хроника

"Разнијело га свега": Потресне ријечи мајке младића (19) који је настрадао у минском пољу

Без ноге је остао његов отац Михрет, који је касније преминуо.

Мина је у уском кругу убила пет коза, а Мехмеда који је од мјеста експлозије био удаљен десетак метара је тешко повриједила.

За плац је износ од пет хиљада евра уплатио кошаркашки Џанан Муса.

