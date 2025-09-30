Почела изградња куће за мајку чији је син (19) погинуо у минском пољу

30.09.2025
Ферида Хасанамиџић, мајка младића који је страдао у селу Хоџићи код Добоја у минском пољу, добиће нови дом. Почела је изградња њене куће.
Она је самохрана мајка, лошег имовног стања, а захваљујући добрим људима добиће кућу.
Њен син је страдао у непосредној близини куће када је био са стоком, коју је покушао вратити ка својој штали.
Несрећни деветнаестогодишњак, страдао је у повратничком селу Хоџићи, код Добоја 30. августа ове године око 16 сати на брду Бецањ, једном од најзагађенијих локација заосталим минама у БиХ, преноси Аваз.
Младић је трећа жртва заосталих мина из бројне породице Хасанамиџић, а прије њега живот у минском пољу животе се изгубили Ешреф, његов стриц и стрина Шахза.
Без ноге је остао његов отац Михрет, који је касније преминуо.
Мина је у уском кругу убила пет коза, а Мехмеда који је од мјеста експлозије био удаљен десетак метара је тешко повриједила.
За плац је износ од пет хиљада евра уплатио кошаркашки Џанан Муса.
