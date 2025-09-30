Црквени календар богат празницима: Ево које свеце славимо у октобру

30.09.2025
Црквени календар за октобар богат је празницима, а СПЦ и током десетог мјесеца подсјећа вјернике на живот, дјело и духовну снагу светитеља који су својим примером обликовали хришћанство и побожност.
Црквени календар за октобар 2025. године:
Свети Великомученик Јевстатије, заједно са супругом Теопистом и синовима, спада међу истакнуте хришћанске мученике чија се вјера и истрајност памте кроз вијекове.
Његов живот и страдање свједоче о дубокој посвећености Богу и храбрости у суочавању са прогонством. Свети Јевстатије се посебно поштује у православној традицији, а његов празник се обиљежава 3. октобра. Вјерници га зазивају за заштиту породице, породичног јединства и храбрости у искушењима, присјећајући се његовог неустрашивог свједочанства и преданости вјери.
Слава Зачеће Светог Јована Претече и Крститеља обиљежава догађај када су родитељи Јована, светитељи Захарија и Јелисавета, зачели свог сина Јована, који ће постати Претеча Христов и Крститељ. Овај празник у православној традицији пада 23. септембра по јулијанском, односно 6. октобра по грегоријанском календару.
Зачеће Светог Јована сматра се чудом, јер су Захарија и Јелисавета у тренутку зачећа били већ у годинама када природно није било очекивано потомство. Празник симболизује Божју моћ и милост, а вјерници га доживљавају као подсјећање на вјеру, стрпљење и Божју промисао. Обичаји везани за овај дан углавном укључују молитве за потомство, здравље и благослов породице, а у цркви се служи литургија у част Светог Јована Претече.
Свети апостол и јеванђелист Јован Богослов један је од дванаесторице Христових апостола и посебно мјесто заузима међу светитељима због свог духовног учења и блиске везе са Исусом Христом. Он је познат као “љубљени ученик” и аутор Јеванђеља по Јовану, као и Откривења (Апокалипсе) и три посланице које носе његово име. Његово Јеванђеље истиче љубав, истину и Божију светлост, а његова послања обликовала су хришћанско учење кроз вијекове.
Свети Јован Богослов се по православном календару празнује 9. октобра. Вјерници га зазивају за заштиту породице, блиских односа и духовног оснажења. Према предању, Јован је посљедњи међу апостолима преминуо природном смрћу, а његово свједочење, мудрост и учење и данас инспиришу вјернике да живе у љубави и истини. Његова икона често приказује апостола како држи свитак или књигу, симбол Божије ријечи, или орла, што је традиционални симбол његовог прозорљивог духа и високе духовне перспективе.
Михољске задушнице, које се ове године обиљежавају у суботу, 11. октобра, спадају међу посебне дане у православном календару посвећене молитвама за покој душа преминулих.
Традиционално се вјерује да је ово време када се сјећамо својих ближњих, одајемо им пошту и помажемо њиховим душама кроз молитве и добротворне чинове. Вјерници тог дана посјећују гробља, пале свијеће, остављају цвијеће и учествују у парастосима, симболично изражавајући љубав и поштовање према онима који више нису међу живима, али чија присутност у срцима и сјећањима остаје вјечна.
На Михољдан, 12. октобра, српска православна црква се сјећа Преподобног Киријака Отшелника.
Овај светитељ је познат по свом аскетском животу, посвећености молитви и повучености од световних брига, а његова врлина и дисциплина надахњују вјернике да теже духовној чистоти и преданости Богу. На Михољдан се у црквама служе литургије у његово име, а вјерници му се моле за духовну снагу, заштиту и мир у срцу, пратећи његов примјер посвећености и унутрашње спокојности.
Покров Пресвете Богородице, који се обиљежава 14. октобра, један је од највећих и најпоштованијих празника у православном календару.
Овај дан подсјећа вјернике на чудесну заштиту Богородице над вјерницима, када је у Византији, у храму Благовештења, светитељка покрила вијерни народ својим плаштем и тако их сачувала од непријатеља. Покров симболизује мајчинску бригу и небеску заштиту, а народ на овај дан посјећује цркве, присуствује литургији и пали свеће, молећи се за здравље, мир и спасење своје породице. Традиционално, Покров је дан када се окупља породица, дијели храна са ближњима и изражава захвалност за Божију заштиту и милост.
Свети Тома био је један од дванаесторице апостола, а познат је и као Невјерни Тома јер је посумњао у то да је Господ васкрсао.
Томиндан се обиљежава 19. октобра. Свети Тома је ширио хришћанство у Палестини, Персији и Индији, а прије него што је пострадао за вјеру, многе је преобратио у хришћанство, установио је цркву и поставио свештенике и епископе.
Томиндан је у Србији крсна слава, али и еснафска, а како је свети Тома био вешт дрводјеља, посебно га славе столари, зидари, дрводеље, шумари, ужари. У неким крајевима наше земље вјерује се и да штити од вукова, а у источној Србији рецимо сматрало се да је маст зеца уловљеног на Томиндан љековита, те су је чували ради изљечења од костобоље и сличних бољки.
Свети мученици Сергије и Вакх, познати међу народом као Срђевдан, прослављају се 20. октобра.
Ови храбри хришћански мученици, који су живјели у вријеме прогона хришћана, оставили су неизбрисив траг вјером и храброшћу, одољевајући свим искушењима и мучењима због своје вјере у Христа. Срђевдан се у народу доживљава као дан заштите, посебно у борби против зла и болести, а вјерници на овај дан посјећују цркве, моле се за здравље и снагу, и пале свијеће у знак захвалности и поштовања према светитељима који су примјер непоколебљиве вјере и храбрости.
Недјеља 20. по Духовима – Светих Отаца 7. васељенског сабора обиљежава се 26. октобра.
Ови свети оци, окупљени на Сабору у Никеји, оставили су неизбрисив траг у историји цркве својим залагањем за очување православне вјере и истине Христове. Вјерници се на овај дан моле за духовну снагу, сљедовање истине и јединство Цркве, присуствују литургијама и присјећају се мудрости и учења ових великих пастира хришћанског народа, преноси Блиц жена.
Српска православна црква 27. октобра обиљежава славу Преподобне Мати Параскеве – Свете Петке, једне од најпоштованијих светитељки која је својим животом показала дубоку вјеру, покорност и молитвену преданост Богу.
Вјерује се да Мати Параскева штити вернике, нарочито жене и дјецу, од болести и невоља, те им пружа духовну снагу и утјеху. На овај дан, породице које славе ову славу окупљају се у молитви, присуствују литургији и пале свијеће, захваљујући Светитељки на њеној заштити и заговору пред Богом.
Српска православна црква 31. октобра обиљежава Светог Луке, једног од четворице јеванђелиста и истакнутог Христовог ученика.
Свети Лука је познат по свом дубоком духовном увиду и исцјелитељским чудима, а посебно је поштован као заштитник љекара и свих оних који се брину за болесне. Вјерници на овај дан присуствују литургијама, моле се за здравље и снагу, и пале свијеће у знак захвалности за заговор Светог Луке, тражећи његову помоћ и благослов у свакодневном животу.
