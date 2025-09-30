Познат узрок смрти богаташице која је пронађена мртва у стану

Извор:
Грчка насљедница која је пронађена мртва у свом стану у Лондону неколико сати након што је отпуштена из болнице, умрла је од сепсе коју је изазвао угриз инсекта, открива "Дејли мејл".
Мариса Лајму (30) пронађена је мртва у свом кревету, гдје ју је открила домаћица у породичној кући у елитном Најтсбриџу, у центру Лондона, 11. септембра.
У данима пре смрти, изразила је озбиљну забринутост због вртоглавице, свраба и температуре у двије угледне лондонске болнице - укључујући и ону у коју је превезена колима хитне помоћи - али је на крају отпуштена и умрла је код куће.
Лајму - позната и као Лемос - побиједила је рак дојке и изузетно ријетку крвну болест хемофагоцитна лимфохистиоцитоза (ХЛХ) 2023. године, за коју њена породица каже да ју је учинила "рањивом".
Породица - једна од највећих династија у грчкој бродарској индустрији - није могла да одржи сахрану јер је обдукција трајала више од двије недјеље.
Међутим, "Дејли мејл" доноси резултате обдукције.
"Радна дијагноза би била сепса настала усљед уједа инсекта са основном рањивошћу усљед ефеката хемотерапије и ХЛХ", наводи се у извјештају.
Породица и даље захтијева одговоре јер им још увијек није јасније који је инсект ујео Марису, када и гдје се то догодило и зашто је отпуштена из Универзитетске болнице у Лондону (УЦЛХ) при Националној здравственој служби (НХС).
"Зар нису знали да особа са толико рањиве медицинске историје може одмах да добије сепсу? Сепса се веома брзо шири, може вас убити за неколико сати ако се одмах лијечи", рекао је неутјешан члан породице.
Мариса је прво посјетила приватни центар "Лидери у онколошкој нези" (ЛОЦ) - гдје је претходно лијечена од рака дојке - али љекари су били толико забринути да су позвали хитну помоћ да је превезу у УЦЛХ.
Породица каже да је Мариси дијагностикован "токсични ефекат отрова" на УЦЛХ прије него што је отпуштена - и да су јој ниво кисеоника и крвни притисак били забрињавајуће ниски.
"Одмах су јој поставили дијагнозу и послали је кући. Млада дјевојка је изгубила живот неколико сати након што је напустила болницу гдје је хитно послата да се брину о њој и прате је", додао је члан породице.
Марисина мајка Беси и њен отац, бродарски тајкун Дијамантис, ангажовали су адвокате да туже УЦЛХ због немарног медицинског поступка.
"Дејли мејл" сазнаје да ће Марисино тијело коначно бити враћено породици данас како би могли да одрже сахране у Лондону и Атини прије него што је сахране у породичној гробници у грчкој престоници.
Да подсјетимо, Марија је почела да се осјећа лоше 9. септембра, развила вртоглавицу, свраб, високу температуру и друге знаке инфекције, који су се током ноћи погоршали.
Породица каже да је Мариса позвала хитну помоћ и да је љекар измјерио високу температуру од 39 степени, али је одлучила да остане код куће и рекла да ће потражити додатну медицинску помоћ ако се не буде осјећала добро сљедећег дана.
Али већ сљедећег јутра стање јој се погоршало, па је сама отишла у "Лидер ин Онколоџи Кер" (ЛОЦ), у чувеној Харли улици, гдје се осјећала "врло сигурно" јер је раније тамо примала хемиотерапију.
Љекари су урадили анализе крви, дали јој антибиотике путем инфузије и антихистаминике. Али због озбиљности њеног стања, одлучили су да позову хитну помоћ која ју је превезла у Универзитетску болницу у Лондону (УЦЛХ).
Тамо су тестове обавиле медицинске сестре, а не лљекари, и закључиле да нема потребе да остане у болници.
Породични пријатељ објашњава: "Мариса је отишла и тамо је била сестра. Поново су урадили анализе крви, дали јој инфузију са течношћу. Само је чекала тамо. Дошла је у 14.30, а око 15 сати узели су узорке крви."
"Чекала је, послала је неколико порука пријатељу говорећи: 'Нико ме не провјерава, нико не долази, не знам гдје су, још ме сврби, осјећам вртоглавицу, не осјећам се добро'."
Након тестова, породица каже да је отпуштена у 18.30 и послали су је кући с антибиотицима, али се и даље осјећала веома лоше и није могла ништа да једе, преноси "Телеграф".
Те ноћи је отишла на спавање и више се никада није пробудила, а пронађена је мртва у кревету ујутру 11. септембра.
