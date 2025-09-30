Орбан о плану Запада за Украјину: Борба за ресурсе, новац и земљу

30.09.2025
11:33
Коментари:0
Запад заправо планира да опљачка Украјину под изговором да жели да је заштити, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан на друштвеним мрежама.
- Ситуација је јасна. Запад говори о заштити Украјине, али у стварности је то империјалистичка борба за земљу, ресурсе и новац. Несрећни украјински народ бива пљачкан, а они који гурају у рат, експлоатацију представљају као заштиту - написао је он.
Дан раније, мађарски политичар је коментарисао изјаву америчког предсједника Доналда Трампа да Украјина наводно може да поврати своју територију, изјавивши да је Русија побиједила у сукобу и да је то питање затворено.
Свијет
Руска федерација издала саопштење: Украјина провоцира!
Након састанка са Владимиром Зеленским на Генералној скупштини УН, Трамп је изјавио да би, уз подршку ЕУ, Украјина могла да врати своје првобитне територије, па чак и да оде даље. Зеленски је касније рекао да је изненађен том изјавом.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч1
Најновије
Најчитаније
13
37
13
33
13
24
13
22
13
17
Тренутно на програму