Пуцњава испред казина: Двоје мртвих, више особа рањено

Извор:
Танјуг
30.09.2025
10:02
Коментари:0
Двије особе су убијене, а најмање пет је рањено када је мушкарац отворио ватру на паркингу казина у пограничном граду Игл Пас, саопштили су данас званичници.
Власти у Тексасу истражују мотиве напада, пренио је АП. Пуцњава се догодила касно у суботу увече на паркингу казина Кикапу Лаки Игл, а осумњичени, 34-годишњи Керјан Рашад Џоунс, ухапшен је неколико сати након инцидента током саобраћајне контроле.
БиХ
Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева
Џоунс је ухапшен у недјељу ујутро након потјере која се одиграла у близини Стокдејла, градића удаљеног око 290 километара источно од Игл Паса. Џоунс се суочава са двије тачке оптужнице за убиство са тешким кажњавањем и пет тачака оптужнице за напад смртоносним оружјем, саопштио је шериф округа Маверик, Том Шмербер.
Власти нису пружиле информације о мјесту гдје је Џоунс тренутно притворен нити о томе да ли има адвоката. Поручник Кристофер Оливарез из Одјељења за јавну безбједност Тексаса рекао је да узрок пуцњаве још увијек није јасан и да је истрага у току.
Хроника
Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа
Казино је затворен до даљњег, а истрага је у току.
Најновије
Најчитаније
13
41
13
37
13
33
13
24
13
22
Тренутно на програму