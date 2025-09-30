Logo

Пуцњава испред казина: Двоје мртвих, више особа рањено

Танјуг

30.09.2025

10:02

Пуцњава испред казина: Двоје мртвих, више особа рањено
Двије особе су убијене, а најмање пет је рањено када је мушкарац отворио ватру на паркингу казина у пограничном граду Игл Пас, саопштили су данас званичници.

Власти у Тексасу истражују мотиве напада, пренио је АП. Пуцњава се догодила касно у суботу увече на паркингу казина Кикапу Лаки Игл, а осумњичени, 34-годишњи Керјан Рашад Џоунс, ухапшен је неколико сати након инцидента током саобраћајне контроле.

Џоунс је ухапшен у недјељу ујутро након потјере која се одиграла у близини Стокдејла, градића удаљеног око 290 километара источно од Игл Паса. Џоунс се суочава са двије тачке оптужнице за убиство са тешким кажњавањем и пет тачака оптужнице за напад смртоносним оружјем, саопштио је шериф округа Маверик, Том Шмербер.

Власти нису пружиле информације о мјесту гдје је Џоунс тренутно притворен нити о томе да ли има адвоката. Поручник Кристофер Оливарез из Одјељења за јавну безбједност Тексаса рекао је да узрок пуцњаве још увијек није јасан и да је истрага у току.

Казино је затворен до даљњег, а истрага је у току.

