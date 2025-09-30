Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

30.09.2025
Људска машта нема граница. Исто важи и за медије из Сарајева. Нема вам помоћи - Милорад Додик вам тече кроз вене, навела је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Не можете да спавате, не можете да једете, немате ништа друго да понудите својим бирачима. Не можете мислити ни на шта друго осим на Милорада Додика. Као и увијек, он је хиљадама километара испред вас, али ви то не схватате. Пробудите се и почните да радите нешто корисно за свој народ прије него што буде прекасно", навела је Цвијановић
Изборна побједа СНСД-а, каже Цвијановић, је побједа слободе.
